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Àngels Barceló (62 años): "Me levanto cada día a las cuatro de la mañana. Ducha rápida, café y directamente a la pecera"
La locutora de radio y presentadora de televisión explica cuál es su exigente rutina diaria
Àngels Barceló (Barcelona, 1963) es una de las locutoras más conocidas de España. Con una amplia trayectoria en los medios de comunicación, la presentadora destaca por su labor en programas y magazines informativos.
Comenzó su carrera profesional como redactora de informativos en la emisora Catalunya Ràdio. Poco después, dio el salto a TV3 para presentar los informativos. En la cadena catalana, también presentó un programa de entrevistas llamado 'Àngels de nit'.
Barceló fichó por Telecinco en 1997, como editora y presentadora de los informativos del fin de semana. Posteriormente, pasó a editar y presentar Informativos Telecinco de lunes a viernes a las 20:30 horas.
En 2005, la locutora decide dar un giro profesional y se incorpora a la Cadena SER en Barcelona. En la emisora, Barceló ha dirigido 'A vivir que son dos días', 'Hora 25' y 'Hoy por hoy'. Al mismo tiempo, compaginó su trabajo con Cuatro, Canal+ y Discovery Max, en diferentes especiales.
Recientemente, la entrevistadora ha anunciado su salida de la Cadena SER tras 19 años de relación laboral. De esta forma, Àngels Barceló deja atrás una rutina exigente que cumplía para estar al frente del micrófono a las seis de la mañana.
Durante la emisión de 'Hoy por hoy', la comunicadora entrevistó a Juan Antonio Madrid, doctor del sueño. En una conversación, Barceló explicó cómo comenzaba cada jornada laboral: "El despertador me suena a las cuatro de la mañana, justo con los pitos de la cuatro. Tengo apenas el minuto y medio que dura para remolonear un poco en la cama".
En este tiempo, la periodista repasa los titulares para comprobar las noticias de última hora: "Tengo que ver si el mundo sigue siendo el mismo que dejé cuando me dormí a las nueve y media de la noche".
A continuación, Àngels toma un café y una ducha rápida antes de iniciar su camino a la redacción. "Entro directamente a la pecera para reunirme con los que llevan ahí desde las doce", afirman desde la revista Woman.
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