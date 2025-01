Àngel Llàcer reaparece en televisión y actualiza su estado de salud: "De lo que tengo más ganas es de..."

El presentador y director de teatro Àngel Llàcer está viviendo un auténtico calvario por culpa de las afectaciones en su salud que le provocó una bacteria intestinal que contrajo en un viaje a Vietnam y que le han obligado a alejarse de los focos durante esta última temporada para asegurar su óptima recuperación.

Respecto a las posibilidades de contraer dicha infección, el presentador reconocía no haber tomado todas las precauciones necesarias: "Yo me fui de vacaciones a Vietnam y te dicen 'no comas esto'. Yo que me lo como todo... comía en la calle. Y ahí cogí una intoxicación", comentaba en apariciones previas.

En un primer momento, el presentador televisivo tuvo que mantenerse ingresado en la UCI durante un mes debido a la gravedad de la infección. En ocasiones anteriores, Llàcer comentaba su pavor durante el peor momento: "El bicho seguía campando y si te come un órgano vital, adiós. Me dijeron que en esta operación o salía sin pierna o no salía", revelando que estuvo a punto de ver como tenían que amputarle una pierna para asegurar su vida, algo que finalmente se descartó.

Ahora ha reaparecido en 3Cat junto a Ricard Ustrell en el programa 'Col·lapse', que también ha sido el escenario donde ha reaparecido el tarotista Sandro Rey a la televisión 'mainstream'. En su retorno a la pequeña pantalla ha compartido algunos detalles sobre su proceso de rehabilitación, aunque ha asegurado que todavía falta un tiempo para su vuelta definitiva y que todavía está "de baja".

Sin embargo, pese a sentirse "envejecido" por su batalla constante contra lo que él llama "el bicho", mantiene un "muy buen ánimo" que le hace tener "más ganas de estar con sus amigos". "Hago recuperación, hago ejercicio, subo cada día una montañita y vuelvo a bajar, son dos horas. Cada día voy mejorando pero, por ejemplo, si me agacho no me puedo levantar", comentaba a Ricard Ustrell respecto a su vida actual en La Garrotxa, desde donde se recupera.

También comentó que al salir del hospital ya tenía ganas de volver al trabajo, aunque por el bien de su salud, los médicos le recomendaron poner en pausa su ajetreada vida: "Antes trabajaba mucho y ahora no trabajo", explicaba. Cabe destacar que Llàcer presentará el programa 'Soc i seré' de la cadena catalana que se debería estrenar en algún momento de 2025.