Àngel Llàcer y su emotivo regreso en 'Tu cara me suena': "Una vez renuncié a vivir"

La temporada pasada, Àngel Llàcer tuvo que abandonar 'Tu cara me suena' en mitad de la edición. El presentador tuvo un crítico ingreso hospitalario causado por una infección estomacal, provocado por la bacteria Shigella que contrajo en Vietnam.

En este contexto, la última aparición del catalán en el programa ha preocupado de nuevo a los espectadores. El presentador del concurso, Manuel Fuentes, comenzaba la emisión preocupándose por su compañero: "Pero, ¿qué te ha pasado?".

El catalán, respondía con su característico humor: "Se me va la cabeza, porque creo que soy joven, y ni soy joven ni estoy bien. Yo el otro día estaba haciendo 'twerking' encima de una silla, giró la silla y me caí. Me he roto el radio".

Según 'Bluper', este accidente sucedió durante el rodaje de 'Congelados'. Este nuevo concurso estará conducido por Àngel Llàcer, y los participantes tendrá que permanecer inmóviles en una sala hasta que el presentador les ordene hacer algún movimiento.

El resto de la noche estuvo marcada por las actuaciones de los concursantes. La imitación de Mikel Herzog, en el papel de India Martínez, emocionó a todos los presentes, incluido el propio Llàcer.

El juez felicitó a su pupilo, y no pudo evitar emocionarse con la actuación del concursante. De hecho, recordó con la audiencia los malos momentos vividos a causa de su enfermedad.

"Me he emocionado porque el arte emociona, y es lo que da sentido a nuestras vidas. Y yo, como sabéis, he estado muy mal, y una vez renuncié a vivir, dije: 'Me dejo y me voy', y estaba muy equivocado, porque si no, no habría visto lo que he visto. No hay que renunciar, y ya está", explicaba el director teatral.

En pocos días, se cumplirá un año desde su infección, tal y como recordó durante el estreno de la temporada. "Tenía que volver porque significaba estar curado del todo. Lo único que quería era volver aquí. La operación que me hicieron, que casi muero, la sobreviví, y volví a nacer el 6 de mayo, que es el cumpleaños de Lolita".