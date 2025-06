Ángel León desvela lo que jamás se puede hacer con el pescado: "Nunca, pero nunca"

Pocas personas conocen el mar como Ángel León, uno de los cocineros más destacados de la gastronomía española. El denominado 'chef del mar', dueño del restaurante 'Aponiente' con tres estrellas Michelin, es una figura emblemática de la cocina nacional e internacional.

Una de las claves para que el cocinado del pescado sea excelente depende de una simple acción: no se puede lavar antes de cocinarlo. Un consejo clave y necesario para que todo salga sobre ruedas. Además, León es el cocinero con más de dominio del mar de toda España.

Aunque pueda parecer algo lógico, muchos españoles realizan esta acción en sus hogares, pero no son los únicos, ya que también se 'equivocan' la mayoría de los cocineros de los restaurantes de la península ibérica.

Actualmente, el chef recibe cantidad de comentarios sobre personas que no les sale a la perfección el cocinado: "Cuando alguien me dice que no le sale bien el pescado frito, lo primero que pregunto es si lo ha lavado".

A pesar de que recomienda no echarle un chorro de agua por encima, el cocinero aconseja que siempre antes de introducirlo en la sartén se seque con un paño, pero ha de estar húmedo.

Uno de los principales motivos por el que no hay que pasarle por el grifo es porque "el agua y el aceite no se llevan bien". Tras estos consejos, indica que "nunca, pero nunca, hay que pasar el pescado por el agua del grifo".

Esta recomendación que revela el chef es para todas aquellas personas que quieren realizar un buen pescado rebozado, plato típico de Andalucía.

El dueño de 'Aponiente' dicta sentencia asumiendo que todas las quejas son "casi siempre por este problema".