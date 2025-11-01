Ángel León, chef con estrella Michelin, tiene un truco para recuperar sartenes viejas: "Al fuego y añadir sal gorda"

Ángel León (Jerez de la Frontera, 1977) es uno de los cocineros españoles más populares en todo el mundo. El andaluz, conocido como 'el chef del mar', es jefe de cocina del restaurante Aponiente (El Puerto de Santa María) y ha obtenido cinco estrellas Michelin y tres Soles Repsol.

El chef gaditano es un referente de la gastronomía marinera, y sus recetas se centran en productos del ecosistema marino. Fuera de los fogones, ha sido jurado en la primera edición de 'Top Chef' y participado en diferentes temporadas de 'MasterChef'.

Además, 'el chef del mar' se mantiene activo en redes sociales, donde comparte recetas y trucos de cocina para sus seguidores. En este ocasión, León ha publicado un vídeo en TikTok para salvar aquellos utensilios de cocina que están desgastados.

El cocinero jerezano ha explicado como recuperar una sartén vieja. Estas herramientas son fundamentales para cualquier cocina, pero pueden acumular manchas y suciedad con el paso del tiempo, dañanado la superficie antiadherente.

En su vídeo, Ángel León no utiliza ni productos químicos ni esponjas espenciales. Para la limpieza, tan solo utiliza un único ingrediente: sal gorda. El truco consite en calentar la sartén y saltear este ingrediente, para que arrastre los residuos y absorba la grasa.

"Calienta bien la sartén a máxima potencia y cuando esté muy caliente, añade varios puñados de sal gruesa directamente sobre la superificie de la sartén", comienza el cocinero.

"Mueve con vigor la sartén y la sal arrastrará toda la suciedad acumulada en la parte de arriba de la sartén. Para acabar, solo tienes que retirarlo todo con un poco de papel de cocina y lavarla como siempre", termina el chef del mar.

Es importante recordar que cocinar con sartenes en malas condiciones puede ser perjudicial para la salud. Especialmente, las sartenes de teflón pueden liberar sustancias químicas que pueden poner en riesgo a los consumidores.