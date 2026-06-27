Ángel, jubilado (77 años): "Si tuviera una pensión digna, no estaría trabajando en estos momentos"

La mayoría de trabajadores están deseando jubilarse para disfrutar del tiempo libre. No obstante, algunas pensiones no alcanzan la cuantía suficiente para cubrir los gastos básicos y sustituir el importe de las rentas del trabajo.

En este contexto, la Seguridad Social recoge varias alternativas para los jubilados que quieran seguir trabajando y cobrar su pensión. Por este motivo, es posible compaginar la jubilación con una actividad profesional, siempre que cumplas con los requisitos.

Este es el caso de Ángel, de 77 años, un jubilado que se ha visto obligado a volver al mercado laboral por el importe de su pensión. Como muchos, este electricista fue despedido por su empresa en 2008 por culpa de la crisis económica.

Según ha explicado en una entrevista para Telemadrid, Ángel se vio obligado a prejubilarse con una pensión mínima de 850 euros. Del total de la prestación, el pensionista destinaba 840 euros al pago de su vivienda: "No daba para el alquiler de la casa, luz, agua...".

Unos jubilados descansan en los bancos de Barcelona. / El Periódico

Con su edad, Ángel se encontró con dificultades para encontrar una oportunidad en el mercado laboral. En aquel momento, decidió invertir cerca de 60.000 euros en una excavadora: "He tenido que coger este tipo de trabajo porque no tenía otro para poder subsistir", añadía en la conversación.

"Nadie me enseñó a manejar esa máquina, la compré, me subí y me puse a trabajar", aseguró al citado medio. A pesar de todo, estaba familiarizado con el trabajo agrario porque "mi padre era ganadero y yo me he criado con ganado. Ayudaba en casa con mis hermanos a tirar para adelante".

Actualmente, Ángel factura entre 3.000 y 3.500 euros mensuales. Sin embargo, el jubilado confesó en 'Y ahora Sonsoles' que "si tuviera una pensión digna, no estaría trabajando en estos momentos".

Este testimonio destaca una de las realidades por las que pasan miles de pensionistas en España. De esta manera, el coste de vida tiene un gran impacto sobre la edad de jubilación de los contribuyentes.