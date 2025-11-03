Ángel Gaitan, mecánico, opina sobre los coches que tienen una avería: "Necesitas parar, reparar o reclamar"

Ángel Gaitan, conocido en redes como "el mecánico de TikTok", es uno de los mecánicos más famosos de España por dar consejos técnicos sobre automoción de forma clara y transparente. Además, se dio a conocer públicamente tras ganar un juicio a Tesla y, desde entonces, no ha dejado de ganar popularidad gracias al éxito en los juzgados.

Uno de los últimos consejos que otorgó en redes sociales es sobre un coche, concretamente un Mazda, que llegó a su taller con el objetivo de realizarle un informe pericial para reclamar una avería del año 2023. El cliente tenía el objetivo de reclamar el dinero, pero no tuvo en cuenta un aspecto diferencial.

El mecánico compartió que no le puede decir al dueño que el informe pericial "va a ser muy favorable a él", debido a que han pasado dos años desde la avería. El problema estaba en la culata, pero ahora hay otra avería por un exceso de presión.

El experto en mecánica reveló que "no puedes seguir circulando con un vehículo, porque no te hagan caso o porque haya algún problema, y llevarlo así". Aparte, destapó que el dueño había tirado anticongelantes "a chorros", para seguir circulando por la carretera.

Algo que "no puedes hacer". Es consciente que es una sensación que te puede "fastidiar", ya que "no quieres pagarlo tú de primeras", pero debe ser una de las posibles soluciones para atajar el problema de manera inmediata.

Si no se para, el daño que produces al vehículo puede ir aumentando. Por esta razón, Gaitan recomendó que es necesario "parar, reparar o reclamar".

Por último, quiso dejar claro es que "no puedes seguir utilizando el coche y dos años después querer reclamar algo que probablemente como te digo lleves razón, pero que por no haber hecho las cosas bien la pierdes".

La opinión del mecánico no está pasando desapercibida en TikTok. Un usuario comenta que "es un poco tarde para reclamar", y otro señala: "Tengo uno idéntico que tuvo misma avería. Es un fallo de fábrica y conforme dio el fallo lo lleve a la casa y se hicieron cargo de toda la reparación".