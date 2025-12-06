Ángel Gaitán, mecánico, sobre la baliza V16: "Esto es un pelotazo como el de las mascarillas"

Los triángulos de emergencia quedarán en segundo plano y, a partir del 1 de enero de 2026, cuando entre en vigor el Real Decreto 1030/2022, será obligatorio llevar en el vehículo las nuevas balizas V16, conectadas y homologadas por la Dirección General de Tráfico (DGT).

La nueva medida adoptada está dando mucho de qué hablar. Por esta razón, Ángel Gaitán, uno de los mecánicos más destacados de España gracias a las redes sociales, acudió al programa 'Horizonte', presentado por Iker Jiménez, para compartir su punto de vista al respecto.

El mecánico empezó diciendo que "yo nunca he creído en las balizas V16, pero es obligatorio". Al instante, cuestionó al presentador de Cuatro la siguiente pregunta: "¿Todavía se puede opinar en España?". Lo que contestó: "Sí, aquí sí".

En ese momento, Gaitán compartió su opinión: "Esto es un pelotazo como el de las mascarillas, y que quieren incluso que se extienda por Europa". Además, desveló que "se están montando líneas de producción en China, de empresas españolas, para fabricar muchísimas".

"Esto no creo que sea solo para este mercado; ellos esperan que esto estalle. Sabéis que en el Parlamento Europeo mandan los mismos que mandan aquí, y esto es cuestión de que se reúnan cuatro y digan que es obligatorio", compartió.

No obstante, el creador de contenido, con más de 4 millones de seguidores en TikTok, aseguró que no cree que esta nueva medida llegue a aplicarse en toda Europa.

Baliza V16 / Sport

Sobre el triángulo de emergencia, Gaitán fue contundente: "¡Que nadie lo tire". La principal razón que mencionó es que es útil si viajas al extranjero, y porque es más seguro, pero claro "no lo puedes poner".

"Dicen que pongas la baliza en la zona más visible, pero hay coche que el techo es de cristal, esto lleva un imán, en el cristal no pega. Hay coches que son de aluminio, tampoco pega", compartió en 'Horizonte'.

💥Ángel Gaitán @Angel_gaitan_of sobre la baliza V16 "Mi opinión es que esto es un pelotazo, como el de las mascarillas, y que quieren incluso que se extienda a Europa" #Horizonte pic.twitter.com/pL3didqcPF — Jali #STOPokupas (@jaliroller) December 5, 2025

Por último, el influencer se mostró completamente sorprendido ante esta nueva medida, ya que "está todo mal pensado".

A pesar de sus críticas y de no dar crédito a la decisión, es importante recordar que la normativa debe cumplirse. A partir del próximo 1 de enero de 2026, será obligatorio llevarla en el vehículo, por lo que todos los conductores deberán adaptarse a este cambio para evitar sanciones.