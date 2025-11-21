Ángel Gaitán, experto mecánico: “He despedido a un trabajador que llevaba conmigo un par de años porque hoy ha bebido”

Ángel Gaitán, conocido por su popularidad en redes sociales y apariciones televisivas, se ha convertido en uno de los mecánicos más reconocidos de España. Recientemente, compartió en un vídeo una experiencia complicada que tuvo con uno de sus empleados, quien llevaba trabajando con él varios años. La situación se complicó cuando el trabajador bebió durante la comida y llegó en estado de embriaguez a su puesto.

Ese día, el empleado debía conducir un vehículo de la empresa. Al notar que no estaba en condiciones de hacerlo, Gaitán decidió enviarlo a casa para que reflexionara sobre su comportamiento. A pesar de la preocupación del trabajador por su empleo, el mecánico le dio una segunda oportunidad y le pidió que regresara al día siguiente para hablar sobre lo sucedido.

La gota que colmó el vaso

Sin embargo, las cosas empeoraron cuando, tras varios mensajes, Gaitán recibió una llamada en la que el trabajador estaba claramente bajo los efectos del alcohol. Aun así, el empleado negó haber bebido. Ángel, confiando en su cercanía, le invitó a pasar por su casa para comprobarlo con un alcoholímetro. En lugar de acudir, el trabajador permaneció en un bar, lo que terminó por convencer al mecánico de que debía tomar una decisión firme.

Gaitán destacó que, aunque el trabajador tenía hijos pequeños y llevaba tiempo en la empresa, presentarse borracho al trabajo, y más aún cuando debía manejar un vehículo, era un riesgo que no podía permitirse. La seguridad de todos los implicados estaba en juego, y la confianza se había roto irreparablemente.

El desenlace fue el despido del empleado. Para Gaitán, la decisión no solo respondía a una infracción de las normas de conducta, sino también a la responsabilidad que implica liderar un taller y garantizar la seguridad de sus trabajadores y clientes.

La historia también sirvió como advertencia para el resto del personal y seguidores del mecánico: la profesionalidad y la responsabilidad son esenciales en cualquier entorno laboral, y el alcohol no tiene cabida durante la jornada de trabajo.

Reacciones en redes

El relato del mecánico generó numerosos comentarios y debates en redes sociales, donde muchos usuarios aplaudieron su firmeza, mientras otros reflexionaban sobre la importancia de ofrecer segundas oportunidades sin comprometer la seguridad.

Ángel Gaitán concluyó su relato subrayando la importancia de mantener un equilibrio entre empatía y disciplina. Tomar decisiones difíciles, como despedir a alguien, forma parte de liderar con responsabilidad y proteger a todos los que dependen del correcto funcionamiento del taller.