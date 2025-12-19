Ángel Gaitán, experto mecánico, denuncia la situación en España: "Se tienen que acabar todas las ayudas"

Los oficios tradicionales como la mecánica, la construcción o la fontanería están enfrentando un problema cada vez más serio, ya que cuesta encontrar personas dispuestas a aprender y mantenerse en trabajos que requieren esfuerzo diario y experiencia práctica.

La falta de jóvenes que quieran tomar el relevo no solo pone en riesgo la continuidad de estos oficios, sino que ya está frenando el crecimiento de muchos talleres y pequeños negocios.

Sobre esta problemática se ha pronunciado Ángel Gaitán en redes sociales, quien asegura que la demanda de estos trabajos sigue siendo alta, pero que existe un rechazo creciente hacia ellos.

"Generará más polémica o menos, me da exactamente igual. No encuentro trabajadores y, como yo, estamos muchísimos pequeños y medianos empresarios y autónomos. Da igual el sector. No puedo crecer en el taller, no puedo crecer en muchos de los otros negocios que tengo, en la construcción y en otras cosas, porque no hay trabajadores, porque nadie quiere trabajar", ha declarado el mecánico.

El creador de contenido apunta a una contradicción evidente: mientras el paro sigue siendo alto, muchos negocios no logran cubrir vacantes. "No hay derecho a que haya tantísimas personas en el paro y no tengamos trabajadores. Y no me vengáis a contar que si se paga mal o que si no sé qué, porque es mentira. Habrá de todo, pero la gente que lo vale tiene trabajo donde le da la gana y cobra bien", asegura.

Para Gaitán, la raíz del problema es también cultural porque la sociedad busca comodidad y derechos sin asumir responsabilidades ni esfuerzos: "Tenemos un grandísimo problema que solo se puede solucionar cuando la gente empieza a pasar necesidades. No es normal que queramos tener todo y lo queramos tener ya y no demos ni palo al agua. No es normal que queramos tener tantísimos derechos y no queramos tener ninguna obligación".

Además, el mecánico considera que el sistema de ayudas y la automatización tecnológica podrían cambiar radicalmente el panorama laboral si no se toman medidas. "La única manera que tenemos de que esto cambie es que se acaben todas las ayudas a todas las personas que no tienen una discapacidad. Si tu cabeza funciona y tienes dos manos para trabajar, a tomar por culo las ayudas. Amazon decía que va a despedir a dos millones de personas en Estados Unidos porque iban a implementar el 75% de su proceso a través de robots. Los demás haremos exactamente lo mismo", advirtió.

A pesar de los avances tecnológicos, Gaitán confía en que los oficios manuales seguirán siendo esenciales: "A mí no me va a cambiar nadie por un robot en la vida porque lo que yo hago no lo va a hacer un robot. Y como yo hay muchos. A ningún autónomo currante le va a cambiar un robot, a ningún mecánico o fontanero".