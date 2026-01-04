Ángel Gaitan alucina con la marca Volvo: "No os asustéis"

Volvo es una de las marcas de automóviles más destacadas del mercado, reconocida especialmente por su seguridad, calidad y diseño escandinavo. También, es famosa por su durabilidad y por su sólido enfoque en la innovación, con un énfasis particular en la seguridad y la sostenibilidad.

Uno de los modelos de Volvo que más está dando de qué hablar es el XC40, gracias a su distintivo diseño nórdico, interiores de alta calidad con pantalla táctil vertical y sistema Google integrado, así como a sus opciones de motor Mild Hybrid, entre otros atributos. Este vehículo tiene un precio de 48.330 euros en el mercado.

No obstante, el reconocido mecánico Ángel Gaitán, quien comparte sus consejos en su cuenta personal de TikTok con más de 4 millones de seguidores, publicó un vídeo para hablar sobre este modelo de Volvo.

En el vídeo se puede ver cómo está él en su taller mecánico, y detrás aparece un Volvo XC40. El creador de contenido comienza diciendo: "¿Habéis visto los vídeos de Volvo donde dicen que es una pedazo de marca?", algo que él no considera cierto de ninguna manera.

El Volvo XC40 / Archivo

Por esta razón, Gaitán abre con cuidado el capó del vehículo y, al instante, advierte a todos sus seguidores: "No os asustéis".

"Uno, dos y tres cilindros. Esto es un XC40, una mierda de coche que ha hecho Volvo", compartió mientras mostraba las piezas. Explicó que el principal motivo de su queja es que, con apenas 50.000 kilómetros, ya le han tenido que cambiar el embrague y el cable.

No es la única desventaja del vehículo, ya que puede ocasionar muchos otros problemas. Por ejemplo, existe el riesgo de que se caiga incluso hasta el puerto de matrículas, entre otros aspectos relevantes.