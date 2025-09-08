Ángel Cruz reaparece para contar toda la verdad sobre el asesinato de su hijo cometido por Ana Julia Quezada: "Me daban ganas de matarla"

La desaparición de Gabriel Cruz, conocido como 'El Pescaíto', volcó a toda España. El hijo de Ángel Cruz desapareció la tarde del 27 de febrero de 2018, mientras se encontraba en la localidad almeriense de Las Hortichuelas. Su paradero desconocido duró doce días hasta que lo hallaron asesinado en el vehículo de Ana Julia Quezada, la pareja del padre del menor.

El padre de Gabriel ha decidido reaparecer públicamente en el nuevo programa de Telecinco, 'El Tiempo Justo', para destapar toda la verdad sobre el asesinato. Cruz ha explicado que nadie está preparado para afrontar esta situación: "No estamos preparados". Aparte, ha comentado que es difícil encontrar la ilusión para seguir viviendo, pero que lo hace, ya que hay mucha gente que lo quiere.

Tras la muerte de su hijo, Cruz tuvo que pasar por un tratamiento psicológico, ya que no podía soportar con la presión mediática. Él es consciente que si no llega a estar con Ana Julia, su hijo estaría con vida: "Tienes un sentimiento de culpabilidad porque ella era tu pareja".

Uno de los momentos más complejos fue cuando las autoridades le comunicaron que Ana Julia era la principal culpable de la desaparición. Lo que fue un "alivio", para él, ya que estaba convencido de que si ella tenía algo que ver, Gabriel iba a estar ahí con vida. No obstante, no fue así.

El primer pensamiento que se le pasó por la cabeza es que estaba siendo extorsionada por otras personas: "Pienso que lo hace para conseguir dinero".

Al enterarse de toda la verdad, Cruz ha confesado en el programa de Joaquín Prat que "tienes el sentimiento de la traición". Aparte, la sensación de odio iba a más: "Me daban ganas de matarla, de hacerle daño. Cuando me entero le digo a la Guardia Civil que yo quiero verla, pero ellos no me dejan".

De lo que más se arrepienta es de haber hecho una búsqueda por su cuenta para encontrar a su hijo, debido a que entraba en casas ajenas sin importar las consecuencias: "La puerta se echaba abajo y se comprobaba si Gabriel estaba allí". Con el paso de los días, Cruz se dio cuenta de que Ana Julia escondía información, aunque en ningún momento se le pasó por la cabeza que podía estar ella detrás de todo.

Un motivo para seguir viviendo

Sobre la madre de Gabriel, Patricia Jiménez, Cruz solo tiene palabras de agradecimiento: "Muy orgulloso de ella, de su labor, de todo lo que está haciendo y de cómo está defendiendo a Gabriel".

El padre de Gabriel se siente aliviado tras recibir el perdón de Patricia: "En todo este proceso ha sido muy importante que Patricia me haya perdonado. A mí me permite levantar la cabeza y convencerme a mí mismo de que yo no era culpable y de que no pude hacer nada para evitarlo".