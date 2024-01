Ángel Cristo Jr, hijo de Bárbara Rey, sufre un ictus cerebral: "no solo le ha afectado a la cabeza"

Ya hace unas semanas que el nombre de Ángel Cristo Jr acaparaba titulares, tras las polémicas declaraciones en una entrevista televisiva donde dejó graves titulares sobre su madre, Bárbara Rey. Unas palabras que desataron las críticas, pero Cristo alegó que solamente estaba compartiendo datos de su pasado, que debían conocerse.

Desde entonces su nombre ha estado en el centro de los focos y ahora ha vuelto a despuntar tras conocerse su grave estado de salud. Durante la emisión de '¡De viernes!' se ha podido saber de manos de una persona cercana a él cuál es su estado de salud y cómo se encuentra tras haber sufrido un ictus cerebral.

Ana Herminia, pareja de Ángel, ha contado que el hijo de Bárbara Rey habría sufrido un ictus que le habría provocado secuelas que todavía hoy le afectan a su día a día. "No solo ha afectado a la cabeza", contaba su pareja, también habría perdido movilidad en el brazo izquierdo.

A raíz del ictus tiene problemas para ordenar las ideas y también dificultad para recordar. Algo relacionado con el estrés que sufre en su vida personal, con las navidades todavía muy cercanas, la pareja de Cristo ha sido la encargada de comentar como han vivido estas fechas, donde han estado acompañados por la familia circense de Ángel Cristo Jr y con una gran ausencia: Bárbara Rey.

Tras la polémica entrevista de Cristo donde habló de su madre, la tensión no ha dejado de crecer. Los ataques de Cristo afectaron a Bárbara Rey profundamente, se encuentra devastada y nunca pensó que su hijo pudiera traicionarle. Aseguró que no reconoce a su hijo y que a partir de ahora está "muerto para ella", la vedette y Sofía Cristo decidieron no quedarse de brazos cruzados y tomar medidas legales contra Ángel por sus declaraciones, que atentan contra su derecho al homor y la intimidad además de difamar a Bárbara.