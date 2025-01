La anécdota de Paloma San Basilio con Donald Trump en uno de sus hoteles en EE.UU: "Creo que quería..."

Paloma San Basilio (Madrid, 1950) es una artista con una larga carrera en la música que terminará este año con la gira 'Gracias', donde pondrá punto y final a cinco décadas sobre los escenarios en los que ha vivido numerosas anécdotas de todo tipo en diferentes partes del mundo.

Este martes visitó el plató de 'Espejo Público' para hablar sobre la gira de despedida y repasar su carrera, de la cual explicó que se siente realmente orgullosa "de haberse descubierto a sí misma". Susanna Griso, la presentadora del programa de Antena 3, quiso saber si tiene algún recuerdo que guarde con especial cariño.

"Es que son 50 años, es que hay tantos momentos maravillosos, momentos difíciles, momentos dulces, momentos de emoción, de llorar...", comentaba la artista al respecto. La carrera de San Basilio destaca por haber sido una de las impulsoras del género musical en España con obras como 'Evita'.

Durante la conversación, San Basilio ha recordado aspectos de la sociedad 'de antes', como el acoso sexual por parte de los hombres: "Solamente he tenido en algún momento alguna trampa", empezaba la cantante, que recuerda haber tenido "bastante suerte o he tenido un manejo de las situaciones en las que realmente he conseguido que nunca hubiera una situación complicada. Evidentemente, te tiran los tejos, te dicen no sé qué, te adulan..."

Sorprendentemente, en este tema piensa que en la actualidad se ha sufrido cierto retroceso: "Parece mentira, pero creo que el acoso era menos agresivo en mi época. Yo no he sufrido ningún acoso de que viniera un hombre y se me echase encima o de que me encerrase en un sitio", explicaba en directo.

Su encuentro con Donald Trump

Una de las anécdotas más recordadas es su encuentro con el actual presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en un hotel del país norteamericano, que resulta ser un admirador del trabajo de la madrileña: "Lo de Donald Trump no fue nada. Fue que tiene varias propiedades, como todos sabemos, y una de ellas es un hotel en Atlantic City, que es un casino maravilloso, y me contrataron", recuerda.

También explicaba que todo fue muy natural: "Me dijeron que iba a venir a verme porque era fan mío y que estaba encantado de que yo estuviera en su casino. Y allí se puso, delante de mí. Él estaba superemocionado, me miraba como fascinado y se puso de pie con el resto de la gente a aplaudir. Y luego me llamó a la suite porque yo creo que quería felicitarme, creo", comenta que pensó en su momento.

Finalmente, recuerda que "le llamó por teléfono, lo cogió su asistenta": "Yo no me puse porque en ese momento mi inglés era un poquito flojo y no quería liarla porque no íbamos a ir a ninguna parte ese señor y yo", revela sin tapujos.