Andy responde por primera vez en televisión tras la ruptura de 'Andy y Lucas': "Os vais a enterar de muchas cosas"

La ruptura de Andy y Lucas dio mucho que hablar. Uno de los dúos más destacados de España, formado por Andrés Morales Troncoso y Lucas González Gómez, decidieron poner punto final a la relación musical. Tras 22 años juntos y conocerse de pequeños, el dúo anunció su disolución en noviembre de 2024, aunque no ha sido hasta este mes de octubre cuando han puesto el broche final con la gira 'Nuestros últimos acordes'.

La relación entre ambos se ha ido deteriorando hasta el punto de que ya no mantienen ningún tipo de contacto y, fuentes cercanas a ellos, aseguran que ni siquiera se hablan. Después de tanto runrún sobre cuál fue el verdadero detonante de la ruptura tras tantos años juntos, la periodista Marta Riesco desveló una nueva información en el programa 'No somos nadie', poniendo en jaque mate al dúo.

La colaboradora del formato de TEN comentó que Lucas habría mantenido en 2023, justo en el año que anuncian la disolución, un romance con la mujer de su productor, algo que provocó cierta tensión en el equipo del dúo. "El equipo empieza a ver cosas extrañas entre Lucas y la mujer del productor, que se llama María José. Lo que me cuentan es que un día el productor entra en su casa y se encuentra a su mujer manteniendo relaciones íntimas con Lucas", señaló Riesco.

Andy se pronuncia por primera vez

Después de la polémica surgida, el artista Andy ha reaparecido por primera vez ante las cámaras tras ser cazado por las cámaras de 'Y ahora Sonsoles' en plena vía pública. El artista ha adelantado que en los próximos meses nos enteraremos de muchos detalles de su nuevo camino en solitario. "Si Lucas se retiraba, yo no me iba a quedar en mi casa", señala.

Andy ha confesado que los rumores y polémicas en las que se ha visto envuelto "le están afectando para mal". "Yo no quiero problemas, lo que quiero es hacer música", afirma.

Hasta ahora no se conocía su versión sobre las noticias que hay de la gira recién acabada del exgrupo y que dicen que Andy podría no haber recibido todo el dinero que le pertenece. "En noviembre os vais a enterar de muchas cosas", dice.

"Antes estábamos bien. Hacíamos música, que es lo que me gusta, y gracias a Dios he podido vivir de ello. Cuando esté todo a punto os contestaré todo lo que tenga que contestar", indica, dejando claro que, a los que le guste la buena música, les va a gustar su disco.

Pese a que Lucas ha aclarado los rumores y se ha defendido en numerosas ocasiones, hasta ahora no conocíamos la versión de Andy, que según Lorena Vázquez, podría no haber recibido todo el dinero que le pertenece por la gira.