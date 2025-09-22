Andy Murray se sincera: Compara la alegría en el juego de Carlos Alcaraz con la de esta leyenda del FC Barcelona

Andy Murray se retiró del tenis profesional en 2024, aunque no se ha desvinculado del mismo en ningún momento. Después de colgar la raqueta se puso a los mandos de los entrenos de su exrival y compañero, Novak Djokovic, aunque la experiencia duró solamente seis meses.

A nivel individual, al escocés le tocó vivir una de las mayores épocas doradas de su deporte, con nombres como el del propio serbio, además del de Rafa Nadal y Roger Federer, todos ellos leyendas del tenis. Pese a ello, tuvo la suficiente calidad para ganar tres Grand Slams y un total de 46 títulos individuales, entre los cuales destacan dos oros olímpicos y una plata.

Ahora, con dos de los tres grandes retirados y con Djokovic lastrado por el paso de los años, una nueva hornada de jóvenes deportistas se alza por encima del resto, liderados por el italiano, Jannik Sinner y el murciano, Carlos Alcaraz.

Murray no solo es un amante del tenis y el fútbol es otra de sus pasiones. Su abuelo fue futbolista profesional en los años 50 con la camiseta del Hibernian y hace unos años su nieto decidía colaborar con el equipo. Más allá de sus amores familiares, el extenista es un ferviente aficionado del Arsenal.

Sin embargo, su jugador favorito no jugó con los 'gunners', ni siquiera pisó la Premier League inglesa. Ahora, buscando una comparativa entre sus dos deportes favoritos, Murray encontró una similitud entre Alcaraz y el futbolista que más le ha gustado ver a lo largo de su vida.

"El tenis de Alcaraz me recuerda al fútbol de mi jugador favorito de la infancia, al que pude ver en directo varias veces: Ronaldinho", indicaba en una entrevista con 'The Times'.

El motivo, explicaba, es la alegría que transmiten con su estilo: "Los dos tienen todo este talento y habilidad, obviamente quieren ganar, pero juegan con una sonrisa en la cara. Si llega el momento de hacer algo entretenido, lo hacen, y creo que eso es lo que los hace tan fascinantes, porque nunca sabes lo que va a pasar a continuación, así que disfruto especialmente viéndolos jugar", se sinceraba.

Alcaraz es el tenista que se postula para recoger el testigo de los más grandes de la generación anterior. Con tan solo 22 años, el español ya cuenta con seis Grand Slams en su haber, tres más que el propio Murray en toda su carrera y poco a poco se acerca a los 20 de Federer, el tercero en el ránking de los más grandes, solamente superado por los 22 de Nadal y los 24 de 'Nole'.