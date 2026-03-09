Andy y Lucas, en el punto de mira por el último acercamiento

Uno de los dúos más destacados de España estaba formado por Andrés Morales Troncoso y Lucas González Gómez, más conocidos como Andy y Lucas, pero después de 22 años juntos decidieron poner punto final a la relación musical. Ambos se conocieron de pequeños y decidieron iniciar su carrera musical juntos para así compartir todos los éxitos.

Desde que el dúo anunció su disolución en noviembre de 2024, aunque no fue hasta 2025 cuando pusieron el broche final con la gira 'Nuestros últimos acordes', la relación entre ambos se fue deteriorando hasta el punto de que ya no mantenían ningún tipo de contacto y, fuentes cercanas a ellos, aseguraron que ni siquiera se hablaban.

La ruptura entre Andy y Lucas estuvo en boca de todos, pero ambos decidieron seguir sus caminos por separado. Andy ha comenzado una nueva etapa artística en solitario, inaugurando su primera gira individual en La Línea de la Concepción, Cádiz.

A pesar del mal ambiente que caracterizó su separación y las constantes indirectas que se han lanzado en los últimos tiempos, el cantante sorprendió a todos al dedicar unas emotivas palabras de agradecimiento a su excompañero, algo que llamó la atención a los asistentes.

El cantante fue claro: "Yo no sé si está por ahí Lucas, que me dijo que iba a venir al concierto... si estás por ahí, te mando un beso".

Quiso dejar claro que Lucas fue muy importante para él: "Debo mucho al que fue mi compañero. Tuvimos una larga vida musical, muy bonita. Ha terminado como ha terminado, pero no hay que quitarle mérito. No hay que quitarle mérito a todo lo que hizo".

Andy y Lucas / EFE

Por último, el artista se sinceró: "La verdad que, en el fondo, lo digo de corazón, estoy muy agradecido porque me ayudó en muchos momentos de mi vida".

Con estas declaraciones, el de Cádiz quiso poner punto final a toda la polémica con su excompañero y así centrarse en su carrera en solitario.