Andy y Lucas, en el punto de mira: "Han podido llegar a las manos"

Uno de los dúos más destacados de España está formado por Andrés Morales Troncoso y Lucas González Gómez, más conocidos como Andy y Lucas. Ambos se conocieron de pequeños y decidieron iniciar su carrera musical juntos para así compartir todos los éxitos.

Sin embargo, el dúo anunció su disolución en noviembre de 2023, pero no será hasta que acabe la gira 'Nuestros últimos acordes', que se realizará entre abril y mayo de 2025.

En las últimas semanas, se ha desvelado que la relación entre ambos cada vez está más deteriorada. En un concierto en Badajoz, los asistentes escucharon desde fuera gritos, golpes, de lo que parecía una fortísima pelea".

Aunque ellos mismos desmintieron la supuesta pelea: "Estábamos de cachondeo gritando, que nosotros lo hacemos mucho y gritamos alto y ya sabes cómo somos Andy y yo. Lo único, bueno, que nos cambiamos y nos vestimos, y movemos las cosas y movemos las mesas...".

Ayer, el programa 'Fiesta' de Telecinco tuvo a un testigo que dejó entrever que ya no existe la misma sintonía de antaño y que habrían podido llegar a las manos en su camerino durante la pausa de un concierto.

El testigo de Telecinco apuntó que "yo he visto que han llegado en coches separados a los conciertos y han estado separados en los camerinos y, al salir, ya se han puesto juntos como si nada, a echarse fotos con sus fans. Después, en ningún sitio coincidían, y esto ha sido así durante muchos años".

A continuación, desveló a toda la audiencia del programa que "no me sorprende que se hayan podido pegar, en absoluto", aparte confesó que "me consta que han podido llegar a las manos".

También, quiso dejar claro que "no hay absolutamente ninguna buena relación fuera de los conciertos. O sea, la relación está rota". Uno de los principales motivos es porque "Lucas se echó la responsabilidad encima porque Andy es muy exigente".