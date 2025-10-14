Andy se despide con indirectas en Instagram tras su último concierto con Lucas

Esta semana, 'Andy y Lucas' ofrecían el último concierto de su historia en Madrid. Los cantantes se despedían como dúo delante de sus seguidores, para seguir sus carreras por separado. No obstante, lo que debía ser una fiesta ha quedado marcado por la tensión y el intercambio de indirectas entre ambos.

"Es un día muy especial para nosotros, estamos los dos súper nostálgicos y queremos daros las gracias por el escaparate que nos habéis brindado durante tantos años. Hemos intentado ser un grupo ejemplo y entended que no es día para hablar", dijo Lucas antes del concierto.

Después de terminar el espectáculo, Andy Morales ha compartido las publicaciones de varias personas a sus redes sociales. En alguna de ellas, los usuarios criticaban abiertamente a Lucas, quien fuera su compañero.

En uno de los vídeos, Lucas estaba subido sobre los hombros de una persona, entre el público. Mientras, Andy abandonaba el escenario en solitario. La historia estaba acompañada de un texto que decía lo siguiente:

"Aquí se ve la arrogancia y la humildad. Aquí se ve la verdad. Uno en hombros, pensando ser un rey. El otro caminando siendo humilde. No hay mucho más que decir. Aquí se ve lo que hay. Te deseo lo mejor @andymoralestroncoso, ya te toca. Te lo mereces", citaba la publicación.

Por otra parte, Andy también ha republicado la historia de otro espectador que se despedía con ironía de su compañero: "Hasta luego Lucassss, anda que no le has puteado al pobre muchacho".

Aunque las frases muestran el apoyo de algunos seguidores, muchos usuarios han interpretado la publicación como una indirecta a su compañero. La relación entre ambos parece haber cambiado, y no han parado de crecer los rumores sobre una fuerta discusión.

Según '20 minutos', Andy Morales está preparando su primera entrevista para explicar su versión de los hechos. Los artistas no han hecho ningún comunicado, pero la despedida no parece la más deseada.