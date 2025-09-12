Andy (Andy y Lucas) se irrita al recordar un enfrentamiento por su nariz delante de su hijo: "Me tiraron una bolsa de droga"

La nariz de Andrés Morales, mejor conocido como Andy, de Andy y Lucas, ha dado mucho de qué hablar en las últimas semanas. La transformación que ha sufrido su nariz ha impactado a muchos de sus seguidores y se ha convertido en primera plana en algunos medios.

Según el artista, es debido a un mal proceso de curación después de someterse a una intervención quirúrgica por una rinoplastia, aunque las bromas sobre que se debe a los efectos por el consumo de droga han sido la principal baza de sus detractores para meterse con él.

La situación fue evolucionando hasta convertirse en algo insostenible y le ha llegado incluso a afectar a nivel personal. Así lo reveló en su intervención en el programa de la plataforma Mediaset Infinity, 'Me quedo contigo', donde ha tratado más temas, como su relación con Lucas.

La nariz de Lucas, de Andy y Lucas. / ·

Respecto a su problema físico, Andy desvelaba lo complicado que es trabajar en estas condiciones: "Tengo que parar la grabación tres o cuatro veces porque tengo sangrado en la nariz por mi cicatriz", indica el gaditano.

Sin embargo, lo más doloroso no ha sido ninguna consecuencia física, sino los comentarios y gestos de personas crueles. Como ejemplo puso una ocasión en la que fue a un bar con su hijo después de recogerle de la escuela y recibió el trato vejatorio por parte de un grupo de hombres que estaban "de viernes".

Tras rechazar su petición a sentarse con ellos a tomar algo y darse cuenta de que el tono que empleaban ya no le había gustado, "relacionaron lo de la nariz con otras cosas", con comentarios como: "Tu tienes pinta de que te gusta...", apunta.

Lo más grave fue lo que vino después. Uno de los presentes sacó una dosis de droga y se la puso enfrente: "Y no va el tío y me saca una bolsa de cocaína y la pone encima de la mesa delante de mi hijo", indicaba en el programa, indignado.

Lejos de liarse a discutir, o peor, finalmente el grupo se marchó, no sin recordarle que "parecía más buena persona en la tele". Pese a que no terminó ocurriendo nada, Andy reconoce que de haber actuado impulsivamente, se podría haber liado una buena: "Fíjate en el problema que yo me podría haber metido, estando en la palestra, si le llego a coger del cuello o le hago cualquier cosa. Olvídate ya de si eres bueno porque ya todo el mundo se queda con tú has cogido a alguien del cuello", aseguraba resignado.

Esta no es la primera ocasión que habla sobre los comentarios que recibe de diferentes personas en su día a día, aunque es consciente de que el día en que salte la sociedad le terminaría recordando más por el incidente que por la música: "Al principio era aguantar la broma del gordito, ahora la nariz... ¿Nadie se fija en la música que hacemos? Hemos creado muchos singles que son historia viva", reivindicaba en una visita a 'El Hormiguero'.