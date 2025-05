Andreu Buenafuente, tajante con el modelo de trabajo de las televisiones privadas: "Te miran con una cara picassiana"

Andreu Buenafuente es uno de los humoristas más importantes de España. El cómico catalán ha dejado una huella imborrable gracias a su capacidad para hacer sonreír al público con sus brillantes actuaciones sobre los escenarios.

El humorista está de celebración, debido a que a RTVE ha apostado fuertemente en él para arrancar un nuevo programa: 'Futuro Imperfecto'. Además, Buenafuente ha vuelto diez años después a trabajar con la televisión pública. Anteriormente, había estado en TV3.

El cómico ya estuvo presente la noche del miércoles en 'La Revuelta' para promocionar su nuevo proyecto, pero ayer estuvo comentando cómo había ido el estreno en el formato de la cadena pública 'Al cielo con ella', presentado por Henar Álvarez.

A nivel de audiencia, 'Futuro Imperfecto' logró un 12,8% de cuota de pantalla y una media de más de 1,2 millones de espectadores únicos. Unos datos nada malos que refuerzan a Buenafuente. La única queja de la audiencia fue que el formato no es en directo.

La conductora de 'Al cielo con ella' mostró inquietud en conocer cómo es trabajar por primera vez en la cadena pública de España. "Lo que pasa es que yo venga de una etapa un poco larga ya y una etapa de 10 años en la pública catalana, ha llovido un poquito", empezó diciendo.

A lo que respecta a su instancia en las cadenas privadas aseguró que "irregular. Ahora volver me parecía como, no creo en nada de astros y movidas, pero es como círculo que te vuelve a una posición interesante".

Asimismo, reconoció que "la tele pública la he defendido en toda la vida, me formó y me situó donde estaba. Creo que hay que hacer cosas como haces tú, como la que intento hacer yo, que no se puede hacer en otros lados. Porque este programa, ¿dónde lo vas a hacer?".

El cómico desveló que hacer 'Futuro Imperfecto' en una cadena privada sería más difícil: "Es que con esto vas a una privada y te miran con una cara picassiana, de claro, claro... bueno, vamos a ver... No lo critico, porque tiene sus lógicas"