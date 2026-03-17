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El surrealista sueño de Andreu Buenafuente con Laporta que desató risas en 'Nadie sabe nada'

El humorista catalán y seguidor del Barça relató una escena onírica llena de contradicciones, decisiones imposibles y un inesperado remate final

Andreu Buenafuente Nadie Sabe Nada sueño con Laporta

Andreu Buenafuente Nadie Sabe Nada sueño con Laporta / Nadie Sabe Nada

Mariona Carol

Mariona Carol

En la última entrega de Nadie sabe nada, Andreu Buenafuente, catalán y reconocido aficionado del FC Barcelona, compartió con el público un sueño que tuvo días antes de las elecciones del pasado domingo. Aunque la actualidad blaugrana estaba marcada por la victoria de Joan Laporta, fue el relato onírico del cómico lo que captó toda la atención.

La invitación imposible

Buenafuente explicó que, en su sueño, llegaba al estadio del Barça porque Laporta lo había invitado a una junta directiva. La escena ya arrancaba con un tono surrealista, pero pronto se volvió aún más absurda.

Nada más entrar, el humorista preguntó si podía fumar dentro del recinto. Laporta le respondió que no, pero al girarse vio que el propio presidente sí estaba fumando. Una contradicción que Buenafuente narró entre risas, subrayando lo incoherente que suelen ser los sueños.

La petición más incómoda

El sueño avanzaba y Laporta le planteaba una misión insólita: sobraban dos directivos y él era el encargado de decidir los que debían ser expulsados de la junta.

Buenafuente contó que se negó de inmediato, argumentando que no tenía criterio para tomar una decisión así y que le parecía profundamente deshonesto.

La escena, ya de por sí extravagante, dio un giro final inesperado.

La aparición de Rafa Yuste y el remate final

En el clímax del sueño, apareció Rafa Yuste, vicepresidente del club, para zanjar la situación con una frase contundente: “No sobran dos directivos, nos sobran 19”.

La sentencia, tan exagerada como cómica, puso fin al relato y provocó carcajadas tanto en Buenafuente como en el público del programa.

Noticias relacionadas y más

Un toque de humor en plena actualidad blaugrana

Aunque las elecciones del domingo confirmaron la continuidad de Laporta al frente del FC Barcelona hasta 2031, fue el sueño del humorista el que aportó una dosis de ligereza y humor a la conversación. Buenafuente, fiel a su estilo, convirtió una anécdota personal en un momento memorable del programa.

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