Andreu Buenafuente sigue los pasos de Clint Eastwood: "No pienso dejar entrar al viejo"

Clint Eastwood es uno de los actores y directores más longevos de Hollywood. La leyenda del cine estadounidense sigue dirigiendo películas a sus 94 años, y mantiene su actividad bajo una única premisa.

Hace unos años, el actor le dijo a Toby Keith: "Cuando me levanto, todos los días, yo no dejo entrar al viejo". El cantante escribió una canción, 'Don't let the old man in', que el intérprete añadió a su película 'Mula'.

Durante la emisión de 'Nadie Sabe Nada', Andreu Buenafuente ha reconocido seguir la filosofía del actor norteamericano. Recientemente, el cómico ha recibido en su domicilio la popular tarjeta dorada. Este título ofrece múltiples beneficios y descuentos a las personas mayores de 60 años. No obstante, el catalán se niega a activarla, por muy atractivas que resulten las ofertas del programa.

En este contexto, Buenafuente y Berto Romero han dedicado gran parte de su último programa a hablar sobre esta temática. Los humoristas han hablado sobre lo que supone hacerse mayor, envejecer, y como cambia tu estilo de vida con el paso de los años.

Clint Eastwood durante la presentación de una película.

Berto ha recuperado las declaraciones de Clint Eastwood: "Él dijo que no dejaba entrar al viejo. Que cada mañana, cuando se tomaba el café, notaba que el viejo quería entrar en su interior".

A pesar de todo, este hacía todo lo posible para resistirse. "El viejo es el que se rinde, el que está aburrido, el que se nota amortizado, al que le da igual todo... y cuando el viejo entra llega hasta el fondo y se apodera de todo".

Esta forma de pensar ha convencido a Buenafuente, quien reconoce seguir la misma filosofía. "Yo me la he adaptado ya. En mi calle tengo un vecino de 75 años que me ha preguntado a ver si podía venir a casa a tomarse un café y le he dicho que no", bromeaba.

En cualquier caso, si bien la metáfora es acertada, los cómicos han encontrado un hilo del que tirar con su característico humor. "Si hay una niña que me pregunta si puede entrar para jugar con mi hija, adelante", decían con ironía.