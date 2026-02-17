Andreu Buenafuente reaparece tras 3 meses de baja y lanza un mensaje claro sobre su salud

El humorista y presentador catalán, Andreu Buenafuente, ha reaparecido públicamente tras casi tres meses alejado del foco mediático por problemas de salud. Y lo ha hecho en el programa La Ventana de Cadena SER, donde ha querido tranquilizar a sus muchos seguidores con un mensaje clarísimo: "estoy mejor, recuperando en línea ascendente; podría estar mejor, pero también peor".

Buenafuente se vio obligado a paralizar temporalmente su carrera a finales de noviembre debido al estrés acumulado después de una intensa etapa profesional.

En ese momento, compaginaba la segunda temporada de 'Futuro Imperfecto' en RTVE, el exitoso espacio radiofónico 'Nadie sabe nada' en Cadena SER y la obra teatral 'El Tenoriu', tres proyectos muy demandantes.

Durante la entrevista con el programa La Ventana, Carles Francino y Buenafuente hablaron acerca del estado de salud actual del catalán: "tanto trabajo al final te saca de la carretera", destacó el humorista, aún siendo consciente de lo privilegiado que es al dedicarse laboralmente a lo que le apasiona.

El presentador, de 60 años, aseguró que su objetivo en estos momentos es muy claro: "lo que debo hacer es volver a hacer las cosas que me gustan". Entre ellas, la radio, un medio que, según confesó, no ha dejado de escuchar durante su recuperación.

Además, destacó la conexión tan especial que mantiene con sus oyentes después de más de 14 años en antena y mostró entusiasmo por el auge del podcast, que considera una evolución natural del lenguaje radiofónico.

Y toma nota de su mensaje final: "estaremos allí, dándolo todo", concluyó Buenafuente, un mensaje que refleja que volverá más pronto que tarde a trabajar, probablemente recuperando esos proyectos que tuvo que paralizar por causas de fuerza mayor.