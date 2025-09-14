Andreu Buenafuente se mofa de las obras del Spotify Camp Nou con un 'dardo' a Laporta: "No está a la altura"

El FC Barcelona no podrá regresar al Spotify Camp Nou hasta nuevo aviso. Un duro revés para el equipo de Hansi Flick, que ansía volver a sentir el rugido de la afición blaugrana. El feudo culé siempre ha impuesto respeto a los rivales, una ventaja que apenas se ha notado durante las dos temporadas en Montjuïc.

Con la alarmante situación del club culé por no poder jugar aún en el Spotify Camp Nou, Andreu Buenafuente ha decidido aprovechar el tirón mediático de las obras del estadio para presentar la nueva temporada de 'Futuro Imperfecto'.

En el anuncio de la segunda temporada, Buenafuente aparece con un trabajador del formato de La1 diciendo: "No llegamos". No obstante, él otro no duda en señalar: "Qué sí, que vamos bien y el equipo está a tope".

En ese instante, Buenafuente aclara: "Pero, a la gente no le va a hacer ninguna gracia", debido a que "esto no está a la altura para que brille una estrella mundial".

En tono irónico, el acompañante cuestiona: "¿Tú de qué estás hablando? Porque yo estoy hablando todo el rato del programa". El cómico, que ya se ve cómo está presente en los alrededores del Spotify Camp Nou, señala: "¿Qué programa?".

Después de la pregunta de Buenafuente, ambos se quedan callados observando las obras del estadio. Desde el ente público, utilizan el lema: "Nosotros sí llegamos", para el estreno de la nueva temporada de 'Futuro Imperfecto'.

¿Cuándo se estrena 'Futuro Imperfecto'?

El jueves 18 de septiembre se estrenará la segunda temporada de 'Futuro Imperfecto', en La1, después de la emisión de 'La Revuelta'. La audiencia del ente público se ha quedado sorprendida con el anuncio, debido a que se estimaba que el formato de Buenafuente no iba a volver hasta principios de 2026.

La decisión de regresar lo antes posibles es gracias al buen rendimiento que logró la primera temporada. 'Futuro Imperfecto' cosechó una media de 1.043.000 espectadores y un 11,7% de cuota de pantalla.