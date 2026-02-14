FAMOSOS
Andreu Buenafuente da la cara tras sus problemas mentales y lanza un mensaje
El humorista acudió al programa de la Cadena SER 'La Ventana' para romper su silencio
No han sido meses fáciles para Andreu Buenafuente. El presentador rechazó conducir las campanadas en Televisión Española y también decidió poner fin a su programa 'Futuro Imperfecto' tras solicitar la baja médica por un exceso de trabajo y estrés.
Sin embargo, el humorista ya se ha recuperado y reapareció públicamente en el espacio de la Cadena SER 'La Ventana', presentado por Carles Francino, donde rompió su silencio y explicó cómo ha vivido esta etapa.
Lo hizo ayer, en una fecha muy significativa: el Día de la Radio. En primer lugar, el cómico quiso dejar claro que "estoy bien, mejor, recuperando poco a poco, en línea ascendente".
"Tengo ganas de volver a hacer cositas, a mi ritmo. Al final, tanto trabajo te saca de la carretera. Y soy un privilegiado, siempre lo digo, puedo parar y lo hago saturado desde lo que me gusta", destapó en 'La Ventana'.
Por otro lado, reconoció que es un privilegiado, ya que muchas personas trabajan en algo que no les gusta: "Tu imagínate alguien que no le gusta lo que hace y está machacado… No me puedo quejar".
También, el presentador de 'Futuro Imperfecto' confesó una muy buena noticia para todos sus seguidores, pues empezará a grabar junto a Berto Romero nuevos capítulos de su otro programa: 'Nadie Sabe Nada': "Vamos a estar ahí dándolo todo".
"Nuestros oyentes siempre están ahí, pero, cuando están presentes, te encarna el sentido de todo esto. Yo, que siempre he estado enamorado de la radio, en estos años de 'Nadie' me he enamorado aún más de la gente", comentó a Francino.
La reaparición de Buenafuente es una de las noticias más destacadas de febrero. Además, lo hará por todo lo alto con nuevas entregas de 'Nadie Sabe Nada', aunque él mismo ha admitido que retomará el ritmo poco a poco para volver a ofrecer su mejor nivel.
