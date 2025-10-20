Andrés Millán, abogado: “Vivir de alquiler en lugar de comprar una casa es solo para gente con inteligencia financiera"

El mercado de alquiler en España está experimentando un notable aumento de los precios, lo que dificulta el acceso a la vivienda, especialmente en las grandes ciudades. Este aspecto se rige por dos índices distintos dependiendo de la fecha del contrato. Los contratos firmados después del 25 de mayo de 2023 se actualizan según el Índice de Referencia de Arrendamientos de Vivienda (IRAV), que en octubre de 2025 permite una subida del 2,22%.

Los contratos anteriores a esa fecha se revisan según el Índice de Precios al Consumo (IPC), con topes aplicados por el gobierno en 2023 (2%) y 2024 (3%). Hoy en día, ha alcanzado máximos históricos y se ha reabierto el debate sobre si resulta más conveniente comprar o alquilar una vivienda. De hecho, la OCU ya se manifestó sobre esto.

En este marco, expertos destacados en finanzas afirman que rentar podría ser, a largo plazo, una elección más beneficiosa, siempre que se utilicen los ahorros que se habrían gastado en la entrada de una casa para invertir en otros activos como fondos indexados o propiedades para alquilar.

¿Alquiler e invertir, o comprar?

Andrés Millán se aparta de esta opinión general y señala los peligros de adoptar esta estrategia a través de un vídeo que compartió en sus plataformas sociales. Algunos expertos afirman que alquilar, a largo plazo, es arriesgado. El abogado Andrés Millán, una voz muy influyente en el ámbito financiero y legal, insiste que alquilar significa un riesgo.

“A una casa de un millón de euros podrías sacar unos 3.000 euros de alquiler. Pero con ese mismo millón invertido en tres viviendas de 330.000 euros puedes obtener 4.500 euros al mes en rentas”, afirma.

Pero añade: “Genial, todo suena precioso. ¿De verdad lo vas a hacer? ¿Tienes el temple para invertir todo tu dinero en un fondo indexado y no tocarlo durante 25 años?”, dice el abogado.

El abogado subraya que “este argumento solo tiene sentido si tienes gran inteligencia financiera o un gran patrimonio. Pero no para el común de los mortales. Es necesario que consigas esa rentabilidad que haga que estar alquilado te salga más barato que comprar durante 25 años”, añade.

La cultura financiera española, históricamente centrada en la inversión en ladrillo, dificulta la inversión bursátil y se ha visto agravada por la creciente dificultad de adquirir una vivienda y la baja capacidad de los salarios para mantener el ritmo del mercado inmobiliario, afectando especialmente a las generaciones más jóvenes.

La propiedad sigue siendo el principal activo de ahorro, pero su acceso es cada vez más complicado para los nuevos hogares.

“Como sé que no lo vas a hacer”, asegura el abogado dirigiéndose a los millones de usuarios, “salvo que seas rico o con altas habilidades financieras”, sostiene que “comprar la casa en la que vives tiene sentido para la mayoría de la gente, porque además cuando te jubiles y tus ingresos disminuyan, será el lugar en el que vivas mientras los alquileres no paran de subir”. Además, existe el riesgo que el propietario te suba el precio del alquiler.