ECONOMÍA
Andrés Millán, abogado: "La mayoría de gente en España prefiere cobrar en 14 pagas que en 12... el dinero vale más ahora que en 6 meses"
La forma de recibir la nómina puede variar dependiendo de la empresa, aunque hay trabajadores que tienen una preferencia clara
Los trabajadores acostumbran a cobrar en 12 pagas anualmente, aunque hay ocasiones en las que las empresas deciden distribuir las nóminas en 14 pagas. En España, el Estatuto de los Trabajadores establece un mínimo de dos pagas extraordinarias al año, que habitualmente se abonan en Navidad y verano.
14 pagas es el sistema tradicional y más común. Los trabajadores reciben su salario base dividido en 12 mensualidades ordinarias más 2 pagas extraordinarias (julio y diciembre, o las fechas acordadas en convenio). En el sistema de 12 pagas, están prorrateadas. Esto significa que el importe total anual del salario (incluyendo las dos pagas extra) se divide en 12 partes iguales, y el trabajador percibe una cantidad mensual mayor que si tuviera 14 pagas.
¿12 pagas o 14?
Hay división de opiniones respecto a cuál de las dos es la preferida por los empleados. Andrés Millán, abogado laboralista y creador de contenido en las redes sociales (@lawtips) aclara en un vídeo porque considera que "siempre es mejor cobrar en 12 pagas".
"'Pues yo, porque no se puede cobrar el salario en 15 pagas que, si no, lo haría así. Siempre es mejor cobrarlo en 14 pagas que en 12'. Eso es lo que me dijo ayer un colega mío. ¿Tiene algún sentido? Absolutamente ninguno desde el punto de vista de administrar tu dinero", comentaba Andrés.
"Tanto si cobras en 12 pagas como en 14, el cómputo anual por ley tiene que ser exactamente el mismo. Si ganas 20.000 euros, te tienen que pagar esos 20.000 euros, ya sea en 12 o en 14 pagas. Imagínate que cobras 24.000 euros al año. Pues, si son en 12 pagas, cada mes cobras 2.000 euros. Enero, 2.000 euros; febrero, 2.000 euros... Y así hasta diciembre", decía el abogado
Diferencia de gestión de capital
"Si fuera en 14 pagas, en vez de 2.000 euros ganarías 1.700 en enero, 1.700 en febrero y, cuando junio, ganarías los 1.700 euros de siempre más otros 1.700, una paga extra. Y lo mismo en navidades. Verdaderamente, así lo único que estás haciendo es dejar más dinero en la empresa para cobrarlo más tarde. Pero, yo si pudiera cobrar todo el salario en una paga, si en enero me pudieran dar 15.000 euros y tengo el mínimo conocimiento financiero y de administrar mi capital, sería lo ideal", afirmaba.
Esta decisión se basa en una persona que sabe gestionar su dinero y puede invertirlo durante el año. Para las personas que no tienen un alto conocimiento en gestión, es mejor dividir-lo en muchas pagas.
"Porque así lo puedo poner en activos que me dan una rentabilidad. Y lo peor de todo es que la mayoría de la gente en España prefiere cobrar en 14 pagas. Así se demuestra el poco conocimiento financiero que tienen. Porque, claro, nadie invierte el dinero, nadie se sabe administrar y, entonces, simplemente prefieren la sorpresa de un mes cobrar lo que parece que es más. El dinero vale más hoy que dentro de 6 meses", concluía el abogado.
- El BOE lo confirma: el recorte en las nóminas de hasta 95 euros menos que entrará en vigor el 1 de enero
- Buenas noticias para millones de jubilados: esta será la subida de las pensiones máxima y mínima en 2026
- Javier Morant, autónomo: 'Un día trabajando 14 horas para que Yolanda diga que solo puedo trabajar 37 a la semana
- Un experto en trabajo desvela el trabajo mejor pagado de España: 'Un electricista gana más de 2.500€ y sin límite de edad
- Ángel Gaitan, mecánico, sobre los coches de segunda mano: 'Antes de comprar hay que revisar el coche a fondo
- Tienes derecho a 4 días libres pagados por ley: el artículo 37 del Estatuto de los Trabajadores lo confirma
- Félix Chaqués, extrabajador de Dabiz Muñoz, sobre trabajar con él: 'Lo hacíamos porque era lo que tocaba o por la pasión
- David Jiménez, abogado laboralista: 'Si un hermano quiere vender y el otro no, la solución es la extinción del condominio