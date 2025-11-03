Andrés Millán, abogado: "La mayoría de gente en España prefiere cobrar en 14 pagas que en 12... el dinero vale más ahora que en 6 meses"

Los trabajadores acostumbran a cobrar en 12 pagas anualmente, aunque hay ocasiones en las que las empresas deciden distribuir las nóminas en 14 pagas. En España, el Estatuto de los Trabajadores establece un mínimo de dos pagas extraordinarias al año, que habitualmente se abonan en Navidad y verano.

14 pagas es el sistema tradicional y más común. Los trabajadores reciben su salario base dividido en 12 mensualidades ordinarias más 2 pagas extraordinarias (julio y diciembre, o las fechas acordadas en convenio). En el sistema de 12 pagas, están prorrateadas. Esto significa que el importe total anual del salario (incluyendo las dos pagas extra) se divide en 12 partes iguales, y el trabajador percibe una cantidad mensual mayor que si tuviera 14 pagas.

¿12 pagas o 14?

Hay división de opiniones respecto a cuál de las dos es la preferida por los empleados. Andrés Millán, abogado laboralista y creador de contenido en las redes sociales (@lawtips) aclara en un vídeo porque considera que "siempre es mejor cobrar en 12 pagas".

"'Pues yo, porque no se puede cobrar el salario en 15 pagas que, si no, lo haría así. Siempre es mejor cobrarlo en 14 pagas que en 12'. Eso es lo que me dijo ayer un colega mío. ¿Tiene algún sentido? Absolutamente ninguno desde el punto de vista de administrar tu dinero", comentaba Andrés.

"Tanto si cobras en 12 pagas como en 14, el cómputo anual por ley tiene que ser exactamente el mismo. Si ganas 20.000 euros, te tienen que pagar esos 20.000 euros, ya sea en 12 o en 14 pagas. Imagínate que cobras 24.000 euros al año. Pues, si son en 12 pagas, cada mes cobras 2.000 euros. Enero, 2.000 euros; febrero, 2.000 euros... Y así hasta diciembre", decía el abogado

Diferencia de gestión de capital

"Si fuera en 14 pagas, en vez de 2.000 euros ganarías 1.700 en enero, 1.700 en febrero y, cuando junio, ganarías los 1.700 euros de siempre más otros 1.700, una paga extra. Y lo mismo en navidades. Verdaderamente, así lo único que estás haciendo es dejar más dinero en la empresa para cobrarlo más tarde. Pero, yo si pudiera cobrar todo el salario en una paga, si en enero me pudieran dar 15.000 euros y tengo el mínimo conocimiento financiero y de administrar mi capital, sería lo ideal", afirmaba.

Esta decisión se basa en una persona que sabe gestionar su dinero y puede invertirlo durante el año. Para las personas que no tienen un alto conocimiento en gestión, es mejor dividir-lo en muchas pagas.

"Porque así lo puedo poner en activos que me dan una rentabilidad. Y lo peor de todo es que la mayoría de la gente en España prefiere cobrar en 14 pagas. Así se demuestra el poco conocimiento financiero que tienen. Porque, claro, nadie invierte el dinero, nadie se sabe administrar y, entonces, simplemente prefieren la sorpresa de un mes cobrar lo que parece que es más. El dinero vale más hoy que dentro de 6 meses", concluía el abogado.