JUBILACIÓN
Andrés Millán, abogado laboralista: "Estos son los mejores meses para pedir la pensión"
Según el mes en el que se solicite la pensión, la cuantía puede variar
Si hay algo que preocupa a todos los españoles en la actualidad es la inflación y la subida descontrolada de precios, que afectan directamente a la economía de los hogares. Además, también inquieta lo qué pasará en un futuro con las pensiones y si el sistema será capaz de garantizar una jubilación digna para todos.
Son muchos los jubilados que están a punto de acceder a la pensión de la Seguridad Social y que comparten una misma preocupación: asegurarse de cobrar la pensión máxima de jubilación, ya que para la mayoría, esta prestación se convertirá en su principal fuente de ingresos una vez dejen de trabajar.
El abogado laboralista Andrés Millán, conocido en redes sociales como @lawtips, explica en uno de sus vídeos que, según el mes en el que se solicite la pensión, la cuantía puede variar.
Detalla que "la pensión contributiva se calcula tomando como referencia la suma de las bases de cotización de los últimos 25 años, 300 meses, y el resultado se divide entre 350". Esa cifra constituye la base reguladora, a la que se aplicarán unos porcentajes en función del tiempo de retiro.
Además, señala que las bases de cotización deben estar actualizadas con el IPC vigente en cada momento: "De ahí que cuanto mayor sea dicho IPC, mayor va a ser la cuantía que reciba la persona".
Por este motivo, el letrado subraya la importancia de elegir el momento adecuado: "Los mejores meses para pedir la pensión y los que recomienda la propia Seguridad Social son los que se dan en la segunda mitad del año, entre julio y diciembre".
La explicación es que, según indica Millán, estos meses suelen registrar "una tasa de inflación más alta y, por tanto, es posible recibir una mejor base reguladora".
Finalmente, el abogado laboralista recomienda usar el simulador de la Seguridad Social para comprobar de forma personalizada cada caso.
