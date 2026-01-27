Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

ALQUILER

Andrés Millán, abogado, sobre alquilar o comprar una vivienda: "Financieramente lo considero más inteligente"

El divulgador advierte que invertir la entrada de una vivienda en otros activos no es para todo el mundo

Andrés Millán, experto abogado

Andrés Millán, experto abogado / Sport

Javier Fidalgo

Javier Fidalgo

En los últimos años, el debate entre comprar o alquilar una vivienda ha sido una conversación habitual entre la población. No obstante, con las subidas del alquiler y los precios de compraventa en cifras récord, la pregunta se ha vuelto mucho más frecuente.

En este contexto, son muchos los expertos financieros que aprovechan las redes sociales para compartir su conocimiento. Recientemente, el abogado Andrés Millán ha explicado en su perfil (@lawtips) cuál es su experiencia personal sobre la vivienda.

Durante la publicación, el profesional comenta a los usuarios que su pareja y él "vivimos de alquiler, ya que financieramente lo considero más inteligente". La respuesta puede generar controversia en los comentarios, pero el abogado ha querido justificar su situación.

"Vivimos en una casa cara, que si la quisiera comprar costaría varios millones. Y, por lo tanto, tendríamos que descapitalizarnos muchísimo para poder acceder a ella. En vez de eso, preferimos alquilar y el excedente invertirlo en cosas que dan mucho más retorno", reflexiona Millán.

Adicionalmente, la pareja del abogado ha explicado como administran el dinero de ambos: "Como ganamos cantidades muy diferentes, a mí me va bien, pero a este (señalando al abogado), muy bien, él paga un poco más de la renta que yo. Él paga dos tercios y yo un tercio".

En este caso, la pareja no hace un reparto de los gastos a medias. En relación a los ingresos, dividen el impacto económico a porcentajes y aportan una cantidad similar en proporción con su sueldo. Además de la fórmula, ambos figuran en el contrato de arrendamiento.

"Es muy importante figurar los dos miembros de la pareja en el contrato de alquiler para que no se considere donación de una parte a la otra. Es importante tenerlo hablado entre vosotros", sentencia al final del vídeo.

Posteriormente, el divulgador ha advertido a sus seguidores que invertir la entrada de una vivienda en otros activos no es para todo el mundo: "Vivir de alquiler en lugar de comprar una casa es solo para gente con inteligencia financiera y gran patrimonio".

En otra publicación, Millán considera que comprar una vivienda sigue siendo la opción más prudente para la mayoría de personas: "Cuanto te jubiles y tus ingresos disminuyan, será el lugar en el que vivas mientras los alquileres no paran de subir".

