Andrés González, economista: "Los precios de la vivienda no bajarán en los próximos años"

El acceso a la vivienda sigue siendo una preocupación constante para los ciudadanos en España. Encontrar un hogar es cada vez más complicado, ya que tanto el mercado inmobiliario como la situación económica atraviesan un momento delicado.

Según los últimos informes del sector, los precios de compra y alquiler han aumentado de forma notable en los últimos años, dificultando que muchas personas puedan acceder a una vivienda sin poner en riesgo su estabilidad económica.

El economista Andrés González reabrió un debate que lleva tiempo sobre la mesa. El experto señaló que uno de los principales problemas del mercado inmobiliario es la falta de promoción de obra, un factor que limita la oferta y mantiene los precios en niveles elevados.

Al ser preguntado en redes sociales sobre la posibilidad de que los precios bajen en los próximos años, el experto respondió con total seguridad: "No y cien veces no". Según él, el motivo es claro, ya que la demanda de vivienda sigue siendo muy superior a la oferta: "¿Cómo es posible que bajen los precios? Es prácticamente imposible".

El economista aclaró que su postura no es una intuición, sino que se trata de una conclusión que comparten profesionales que estudian diariamente la oferta y la demanda del sector. Para ello, explicó el ejemplo de Adrián, un amigo suyo que trabaja en el Banco de España: "Todos los análisis de la vivienda dan los mismos resultados".

Noticias relacionadas

Andrés Gonzalez descartó cualquier corrección significativa en los precios salvo que ocurra un evento de gran magnitud, como la crisis del 2008, aunque considera que esto es poco probable con los datos actuales: "La única forma de que esto se relajara es si aumentara mucho la oferta de vivienda, cosa que no parece que vaya a ocurrir".