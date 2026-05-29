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Andrés de la Dehesa reelegido presidente de AFYDAD- SPAIN IS SPORT

La Asociación Española de Fabricantes y Distribuidores de Artículos Deportivos, fundada en 1968, cuyo objetivo es impulsar la competitividad de las empresas del sector del deporte a través de una oferta de servicios especializados y representar los intereses comunes del sector tanto a nivel nacional como internacional

Andrés de la Dehesa, presidente de AFYDAD-SPAIN IS SPORT

Andrés de la Dehesa, presidente de AFYDAD-SPAIN IS SPORT / PI STUDIO

SPORT.es

SPORT.es

AFYDAD-SPAIN IS SPORT informa de que ha finalizado el plazo de presentación de candidaturas para la presidencia de la entidad, habiéndose presentado una única candidatura, la de Andrés de la Dehesa.

De acuerdo con el proceso electoral establecido, y al no haberse registrado ninguna otra candidatura, Andrés de la Dehesa pasa a asumir la presidencia de AFYDAD- SPAIN IS SPORT.

Le acompañará como primer vicepresidente primero Diego Hidalgo, Consejero Delegado de Trangoworld y Gorka Iglesias CEO de SDI Sportfloor & Equipment.

En la Asamblea del 11 de junio se comunicaran los vocales de la nueva junta.

Andrés de la Dehesa continuará liderando la entidad con el objetivo de seguir impulsando el crecimiento, la competitividad y la internacionalización de la industria deportiva española, así como reforzando el posicionamiento de SPAIN IS SPORT como plataforma sectorial de referencia tanto a nivel nacional como internacional.

La nueva etapa seguirá enfocada en áreas estratégicas para el sector como la apertura de nuevos mercados, la sostenibilidad, la digitalización, la innovación, el fortalecimiento del ecosistema deportivo y el desarrollo de proyectos colaborativos que contribuyan a consolidar a España como referente internacional de la industria del deporte.

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Desde AFYDAD- SPAIN IS SPORT agradecen el apoyo y la confianza de las empresas asociadas y colaboradores, reafirmando el compromiso de la entidad con el desarrollo y la proyección internacional del sector deportivo español.

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