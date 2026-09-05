Andrea, ganadera a los 26 años: "Dejé la ciudad para dejar de sobrevivir y empezar a vivir"

Según los datos de la encuesta de Fotocasa Research, un 70% de los jóvenes españoles menores de 25 años son atraídos por la idea de trasladarse a un entorno rural o directamente, se mudarán en los próximos meses. En este sentido, seis de cada diez personas afirman que se mudarían a un pueblo o que en su lugar, les gustaría hacerlo.

De hecho, un 23% de los jóvenes entre 18 y 23 años planea mudarse a una localidad de menos de 10.000 habitantes. "El interés por vivir en un entorno rural ya no responde únicamente a una búsqueda de tranquilidad o calidad de vida", explica María Matos, directora de Estudios y portavoz de Fotocasa.

"Estamos asistiendo a un cambio en las preferencias residenciales. La presión en los precios que soportan los mercados urbanos está llevando a muchos ciudadanos, especialmente a los jóvenes, a ampliar su horizonte residencial y completar los municipios rurales como una alternativa para desarrollar su proyecto de vida", detalló la experta.

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Este es el caso de Andrea, una ganadera de 26 años que ha explicado en redes sociales por qué decidió mudarse a un entorno rural. "Dejé la ciudad para dejar de sobrevivir y empezar a vivir", anuncia primero.

"No podía con eso, para mí era una cárcel", reflexionó sobre la vida urbana. En la ciudad, gran parte de su salario estaba destinado al alquiler y quería disfrutar del fin de semana en un entorno natural, fuera de las urbanizaciones.

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No obstante, trasladarse a un pueblo tampoco fue sencillo. "Encontrar una casa que esté en buenas condiciones, que se acople a ti, es muy complicado", explicó en su vídeo. Además, el mercado laboral tiene menos oportunidades, especialmente en algunos sectores.

"Hay oferta, pero no hay variedad", sentencia Andrea. Sin embargo, los beneficios superan las dificultades. "En el pueblo hay paz, en el pueblo hay tranquilidad, en el pueblo formas parte de algo. Todos son como si fueran de tu familia", afirma la creadora de contenido.

Además, la ganadera recalca que tienes todos los servicios tecnológicos habituales y es posible teletrabajar desde allí: "Tenemos 5G, tenemos fibra. No hay ningún problema en eso", insiste Andrea. Ahora bien, puede resultar difícil para aquellos que no conducen, ya que "sin un coche propio, se te hace un poco complicado la vida".

Por último, la ganadera termina su TikTok con un mensaje de optimismo para aquellas personas que estén considerando mudarse a un pueblo: "Que os atreváis, que seáis valientes, que luchéis por lo que queréis, que dejéis de sobrevivir y que empecéis a vivir".