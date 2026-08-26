Andrea, camionera en España: "Madrugas a las 6 de la mañana para llegar a tu hora al cliente, y ni en dos horas te dicen donde meter el camión"

Llegar puntual a una carga o descarga no siempre significa que el trabajo vaya a comenzar a la hora prevista. Andrea, una joven camionera que comparte en TikTok diferentes situaciones de su día a día al volante, ha empleado uno de sus últimos vídeos para denunciar las largas esperas que, según cuenta, tienen que soportar algunos transportistas cuando llegan a las instalaciones de un cliente.

La conductora explica que su jornada comienza muy temprano precisamente para cumplir con los horarios establecidos: "tú te metes un madrugón para llegar a tu hora al cliente, a las seis de la mañana", comienza relatando.

Sin embargo, el problema aparece al llegar al destino. Según cuenta, en esta ocasión le indicaron que debía esperar fuera porque ya le avisarían cuando pudiera acceder. El tiempo fue pasando sin recibir ningún tipo de información.

"Llevamos más de una hora y aquí nadie se digna a venir a avisar", asegura la transportista, visiblemente molesta. La camionera señala además que mientras está esperando observa a trabajadores entrando y saliendo de las instalaciones, pero nadie se acerca para indicarle dónde colocar el vehículo.

"¿Para qué le pones una hora a los chóferes si no los vas a atender?"

La situación lleva a Andrea a cuestionar directamente la organización de algunas empresas. "¿Para qué le pones una hora a los chóferes si no los vas a atender hasta dentro de dos?", pregunta cabreada.

Para la transportista, este tipo de situaciones terminan provocando un desgaste innecesario entre los profesionales del sector. "Luego cómo no quieren quemar a la gente", afirma, antes de insistir en que un trabajo que podría resolverse rápidamente acaba ocupando varias horas debido a esta espera.

Su crítica no se limita únicamente a ese día. Andrea considera que existe un problema más amplio en determinadas grandes empresas, donde, según su experiencia, el tiempo de los transportistas parece tener poca importancia.

"Les da exactamente igual pagar paralización. Les da igual pagar a millones de personas que se la están rascando", sostiene. Con esta expresión se refiere a los periodos en los que los camioneros permanecen detenidos esperando a que puedan realizar su trabajo.

La escena que describe refleja, además, que no se trata de un caso aislado. "Hay otro contenedor aquí esperando desde ayer por la noche también", explica durante el vídeo. Una crítica que termina con esta frase: "¿Qué vale nuestro tiempo? Nada. Para estas empresas nuestro tiempo no vale nada".