Andrea (24 años), propietaria de un piso: "Los jóvenes estamos viviendo la peor situación que ha pasado en España en años"

Andrea, una creadora de contenido española de 24 años, ha dado mucho que hablar en TikTok tras contar cómo ha conseguido comprar un piso por sus propios medios. En un vídeo publicado en su perfil, @andrealfallo, la joven explica que alcanzar ese objetivo no ha sido cuestión de suerte, sino de años de trabajo y ahorro constante.

“Llevo currando como una jabata desde que tengo uso de razón y ahorrando hasta el último céntimo que he podido desde mi primer trabajo”, asegura.

La vivienda para los jóvenes es un caos

La publicación, que ya suma miles de reproducciones, ha despertado un intenso debate entre quienes aplauden su esfuerzo y quienes ponen el foco en las dificultades actuales para acceder a una vivienda.

El gran apoyo que ha hecho posible este objetivo ha sido su madre. Según cuenta Andrea, fue ella quien decidió hacerse cargo de todos los gastos de la vivienda para que su hija pudiera guardar íntegramente el dinero que ganaba.

“Mi madre me ha pagado el alquiler, la comida, la luz y el agua de donde vivíamos para que yo pudiera ahorrar hasta el último céntimo”, explica en el vídeo, unas palabras que resumen el esfuerzo compartido que hay detrás de la compra de su vivienda.

Unas casas de Folgoso de Courel / Archivo

La odisea de los para comprar una vivienda

La joven explica que decidió contar su historia por dos motivos muy claros. El primero, celebrar un objetivo que llevaba tiempo persiguiendo y que le ha hecho sentirse “muy contenta”. El segundo, dar un impulso a quienes todavía están inmersos en ese mismo proceso.

Según cuenta, ver los testimonios de otras personas le ayudó a no perder la motivación cuando buscaba alcanzar esa meta, por lo que ahora quiere devolver ese apoyo compartiendo su propia experiencia. Con ello, espera que quienes aún lo están intentando vean que conseguirlo también es posible.

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Por otro lado, Andrea no esconde el malestar que le provoca la situación actual y se muestra muy crítica con las dificultades que afrontan los jóvenes. En su opinión, acceder a una vivienda o conseguir estabilidad económica se ha convertido en un reto cada vez mayor.

“El sistema es una mierda y los jóvenes estamos pasando por la peor situación que ha pasado España en años”, afirma con contundencia.

Pese a ese diagnóstico, también lanza un mensaje de ánimo a quienes atraviesan una situación similar. Anima a no rendirse y a estar atentos a las oportunidades que puedan surgir, convencida de que, aunque cueste, pueden acabar llegando.

“Cuando menos os lo esperéis, aparecerá una oportunidad y será para vosotros, y no os lo penséis”, concluye.