De los andamios al campo: el joven que gana 2.500 euros dejando la construcción

El nuevo horizonte para los jóvenes trabajadores: la agricultura gana terreno frente a la albañilería.

Agricultura

Álex Pareja

Cada vez más jóvenes están transformando su vida laboral al dejar atrás trabajos como la albañilería para apostar por la agricultura, un sector que ofrece mejores ingresos y menor desgaste físico. Ocurre con Sebastián, que ha contado su caso en una entrevista con El Español.

Cambiando de rumbo

Sebastián, tras años trabajando en la construcción, descubrió que cambiar al campo era una opción con más estabilidad y mejores ganancias. Mientras que en la obra sus ingresos rondaban los 1.500 euros, en el campo con una buena cosecha puede superar los 2.500 euros, sin la dureza física que la albañilería implica.

Este joven destaca la importancia de los cultivos bajo invernadero, que permiten mantener una producción constante y aprovechar mejor las tierras rotativas. "Si tienes varias fincas, mientras una está creciendo, en otra estás recogiendo, por lo que siempre hay actividad y ventas", comenta.

Sin embargo, Sebastián no oculta los retos: el calor extremo en verano, la incertidumbre por el agua y la alta inversión necesaria para montar invernaderos. Esta última puede ser delicada, ya que el metro cuadrado cuesta 1,5 euros y tiene una vida útil limitada, lo que significa que un mal año puede implicar pérdidas importantes.

Pese a ello, Sebastián ya trabaja para dar el salto definitivo a la agricultura, combinando su tiempo entre el campo y otras labores, con la intención de montar su propio invernadero y dedicarse completamente a su nueva pasión.

Cada vez son más los jóvenes que ven en la agricultura una salida real a situaciones precarias y trabajos con alto desgaste, consolidando así un cambio en el tejido laboral que merece la pena seguir de cerca.

El auge de jóvenes que deciden reinventar su futuro en el campo no solo refleja una búsqueda de mejores condiciones económicas, sino también un deseo creciente de mayor autonomía y calidad de vida.

