Dos andaluzas critican la manera de ser de los catalanes: "La gente es muy..."

A pesar de que Catalunya y Andalucía estén en el mismo país son dos regiones que tienen muchas diferencias. Así lo han explicado dos chicas que se han mudado a Barcelona para estudiar y no han acabado de encontrar su lugar dentro de la sociedad catalana. Las jóvenes han contado su experiencia en TikTok y las redes han estallado en contra de los mensajes que han realizado sobre Catalunya.

No hay duda de que mudarse a una nueva ciudad no es nada sencillo, ya que estás alejado de toda tu familia y del círculo más cerrado de amistades. Además, si le añades a la ecuación que tienes pareja y has de mantener una relación a distancia, ya la cosa se complica a grandes niveles.

En el caso de Ainhoa y Mónica están teniendo dificultades para conocer nuevas amistades. "Cuando estoy en Sevilla, no me pasa, ya que la gente es muy abierta y es muy fácil conocer a gente nueva. Aquí, en Catalunya, es muy complicado", ha admitido Ainhoa a todos sus seguidores.

Según ellas, la gente de Barcelona no suele entablar conversaciones con desconocidos, un suceso que no pasa en Andalucía. "Siento que la gente es muy cerrada, con su grupo y ya está. Vas a los bares y cada uno está con su grupito, sin hablar con el resto de personas. Es muy complicado y muy chocante, porque no sales de esa zona de confort", han manifestado.

El motivo por el cual quieren hacer nuevos amigos es para realizar planes distintos a los habituales: "Queremos viajar, conocer gente nueva, planes nuevos... No necesariamente ir de fiesta, cualquier cosa está bien. Pasar un día fuera, ir un día de copas, de tapeo... En definitiva, conocer gente nueva que tenga la misma energía positiva, que no se critiquen unos a otros, juntar grupos de amigos... ¿Por qué quedar con tu grupo y no introducir a nadie más? No lo entiendo".

El vídeo les ha ayudado para compartir si hay gente que está en la misma situación que ellas. "Si estás en la misma situación, estamos dispuestas a hacer planes de todo tipo, que sean buenos, obviamente. Al final eso, tampoco hay que hacer nada del otro mundo, ampliar tu círculo, ver a otras personas, pasártelo bien y pasar momentos agradables", han añadido.

El vídeo, que en apenas nueve días ha superado más de 170.000 visualizaciones, también contiene más de mil comentarios de personas. Un usuario ha comentado su experiencia: "100% de acuerdo. Soy de Córdoba, llevo 3 años en Barcelona y la gente es muy cerrada, solo sus grupos, hasta ellos te lo reconocen... Pero bueno, ellos se lo pierden".