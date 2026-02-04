Andalucía cancela las clases del miércoles por la borrasca Leonardo: todas las zonas donde se suspenden

La borrasca Leonardo está causando estragos en casi toda España. El temporal ha provocado fuertes precipitaciones en ciertas zonas de la península ibérica, llegando a obligar a ciertas entidades como la AEMET a emitir alertas amarillas y naranjas.

No obstante, la influencia de este cambio en el clima ha llevado también a otras organizaciones como la Junta de Andalucía a tomar medidas drásticas: este miércoles, quedarán suspendidas las clases en gran parte de Andalucía.

Así lo anunciaba Juanma Moreno, presidente de la entidad, hace tan solo unas horas. Según su comunicado, las clases quedan suspendidas en toda la Comunidad Autónoma de Andalucía, salvo en la provincia de Almería.

Al parecer, este miércoles, 4 de febrero, solo habrá clases presenciales en dicha zona concreta de la región. Eso sí, la Junta de Andalucía ha asegurado que irá evaluando el avance de la borrasca, dado que no es descartable que también se cancelen en Almería finalmente.

La razón de esta situación tiene que ver con que este temporal ha hecho que la comunidad autónoma se encuentre bajo alerta naranja a causa de posibles acumulaciones de agua, lo cual ha llevado a las autoridades a extremar precauciones.

Por otro lado, la AEMET ha afirmado que podría pasar un tiempo hasta que el tiempo en Península Ibérica volviera a ser estable, dado que se prevé que haya más borrascas a corto plazo en diferentes zonas de España.

Esto ha llevado a Juanma Moreno y a la Junta de Andalucía a pedir a los habitantes de la región que extremen precauciones y sigan las directrices impuestas por las autoridades en todo momento.

En este mismo sentido y con el objetivo de evitar posibles accidentes, no habrá clases en Andalucía este mismo miércoles y aún está por ver si estas se suspenderán también en la ya mencionada provincia de Almería.