El analista financiero alemán, Stefan Mathesius, alerta: "En España veo a mucho principito que se queda en casa de los padres hasta los 40 años"

Stefan Mathesius, analista financiero alemán y jefe del Área de Innovación de la Agencia para la Transformación y Desarrollo de Andalucía, asegura en una entrevista con ABC que "en España veo a mucho principito que se queda en casa de los padres hasta los 40 años".

En este sentido, recuerda que en Centroeuropa la situación es completamente diferente: los hijos abandonan el hogar familiar con 18 o 19 años "y ya no vuelven" a las casas de sus padres.

El analista financiero Stefan Mathesius. / Raúl Doblado/ABC

En palabras del experto, "hay mucha gente que se queda fuera del mercado laboral" y según su percepción, es "un porcentaje de la población activa mucho más alto que en otros países".

El problema para Stefan Mathesius es que no es tanto culpa del sistema, como sí de una cuestión cultural: "Hay muchos principitos en la familia que se quedan hasta los 40 años en casa de sus padres y no tienen estímulos para salir".

Archivo - Dos adolescentes con mochilas. / EUROPA PRESS - Archivo

¿Es preferible ganar mil euros quedándonos en casa de nuestros padres que irse lejos a trabajar teniendo que pagar un alquiler? A eso se refiere este analista financiero alemán que se ha mostrado muy crítico con una parte de la sociedad española.

Uno de los grandes problemas al que nos enfrentamos muchos jóvenes es el alquiler, y aquí el economista sí que nos da la razón: afirma que en Alemania el mercado del alquiler es mucho más grande, y aunque también ha subido precios, no es para nada tan grave la situación como en España.

Una joven mira los precios de la vivienda en una inmobiliaria. / GERMÁN CABALLERO

Por todo esto, en Alemania los jóvenes siguen pudiendo marcharse de casa a una edad mucho más temprana que en España. Aquí, el alquiler de una vivienda en relación al SMI condiciona mucho las oportunidades que tenemos de escapar de la vivienda familiar.

En todo caso, son las palabras de un analista financiero alemán, y en ellas hay más opinión que certeza. Una perspectiva tan única como la que puede tener un economista español acerca de la situación.