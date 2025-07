Anabel Pantoja rompe a llorar en el aeropuerto: este es el motivo

Poco a poco, la vida de Anabel Pantoja va volviendo a la normalidad tras unos meses muy complicados para ella y para su marido, David Rodríguez. Después del incidente que protagonizó su hija, la pequeña Alma, ambos padres se encuentran más tranquilos y relajados, algo que hemos podido comprobar en el 39 cumpleaños de Anabel.

Y pese a todo, no ha sido un cumpleaños fácil para la sobrina de Isabel Pantoja, quien ha apostado por una celebración mucho más íntima y discreta que anteriores ocasiones.

Una vez terminase de celebrar el cumpleaños junto a su hija en Canarias, al que también asistió un pequeño grupo de amigos, Anabel puso rumbo a Barcelona para asistir a unos días de convivencia en la Casa In, un evento organizado por Dulceida.

Lo que Anabel Pantoja no imaginaba es que un simple viaje en avión iba a convertirse en una nueva pesadilla para ella. Y ya van unas cuantas este 2025.

¿Qué pasó con Anabel Pantoja y su último viaje en avión?

Todo comenzó cuando la andaluza aterrizó en el aeropuerto de Barcelona: su equipaje y el de su hija no habían llegado. La compañía encargada del vuelo fue criticada con dureza por la creadora de contenido y ex colaboradora de televisión, quien se mostró con ansiedad en el vídeo que grabó y publicó para las redes sociales.

"No me puedo creer lo que me ha pasado (...)", explica la joven, destacando que tanto ella como otros pasajeros que volaban en el mismo avión perdieron sus maletas por el camino: "No solo me arruinan a mí, también han destrozado los planes de 30 personas más".

Lo más probable es que la compañía aérea encuentre el equipaje perdido y se lo hagan llegar a Anabel Pantoja, pero el berrinche ya lo tiene metido en el cuerpo: "Nos dicen que ya nos llamarán, pero yo tengo que hacer dos horas e coche sin nada. Sin ropa, sin las cosas de la niña...". Tal es el enfado de la influencer, que los llamó "incompetentes de mierda".