Anabel Pantoja estalla por los comentarios de su look en la boda Susana Molina: "Habéis ganado"

Aunque aún queda mucho 2025, Anabel Pantoja ya quiere olvidar este año. La sobrina de Isabel Pantoja fue investigada juntamente con su pareja, David Rodríguez, por presunto maltrato infantil a su hija Alma, que permaneció ingresada en el Hospital Materno Infantil entre el 11 y el 27 de enero.

La causa se inició el pasado 21 de enero, después de que el centro hospitalario remitiera un parte de lesiones, fechado el 17 de enero, en el que se informaba sobre el estado de la menor. Sin embargo, en ningún momento fueron detenidos y no se han tomado medidas cautelares contra ellos.

El pasado fin de semana, la colaboradora de televisión acudió a la boda de su amiga, Susana Molina, exconcursante de 'La isla de las tentaciones', y su pareja, Guille Valle. Además, a la ceremonia acudieron algunas celebridades como Melyssa Pinto, Dulceida o Nagore Robles, entre otras.

La primera crítica que recibió fue filtrar el vestido de la novia por error después de publicar varias imágenes de la boda. Además, la novia había vendido un reportaje en exclusiva de toda su boda.

Tras la boda, Anabel público fotografías sobre su vestido y la publicación se llenó de comentarios negativos por su estado físico. La influencer quiso compartir algunos de los mensajes de sus 'haters' a través de una historia de Instagram.

Los usuarios le decían: "Madre mía, se parece a la pollera del mercado", "Dónde vas sin sujetador, hija mía, que no eres Kate Moss", "Es una payasa que se cree que hace gracia. Es ridícula" o "Bobabel, abre un libro de vez en cuando, que no muerde".

Después de compartir estos mensajes, Anabel ha publicado una imagen en la que sale con los ojos llorosos y con un mensaje para todos sus 'haters'.

El mensaje de Anabel Pantoja

"Hoy sí, hoy habéis ganado el juego. Vuestro premio: hacerme daño. Hoy lo habéis conseguido, y solo leí los primeros porque tuve que parar. Jamás imaginé que las redes se convirtieran en una guerra con bombas y metralletas. Sois malignos y encima os veo a algunos las caras… vuestras familias y no sé por qué llegáis a expresar tantísima inquina con mi físico y mi vida".

"¿Sabéis lo afortunados que sois de tener salud, vida, familia y amigos? Disfrutadla, por favor. No os metáis en perfiles que no seguís y soltéis veneno. Eso no es sano para el cuerpo".