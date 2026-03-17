Quién es Ana Torroja y por qué es la invitada de 'El Hormiguero' para hoy, 17 de marzo

Esta semana pasarán muchos invitados por 'El Hormiguero', los cuales abarcarán diferentes ámbitos del mundo del arte y el entretenimiento. Y es que hoy, día 17 de marzo, le toca el turno al sector de la música.

Este último quedará representado esta misma noche en el plató de Pablo Motos gracias a Ana Torroja, una de las cantantes más relevantes del panorama nacional por, entre otras cosas, haber constado como vocalista principal de Mecano.

La carrera de la misma comenzó cuando Ana Torroja conoció a los hermanos Cano en una fiesta, con los que acabó construyendo la banda que acabamos de mencionar y con la que protagonizó numerosos hits en la década de los 80.

No obstante, Ana Torroja tomó la decisión de continuar con su carrera solitario en 1997, cinco años después de que Mecano se disolviera. Desde entones, la cantante se ha caracterizado por experimentar con su labor artística en muchos sentidos.

Algo que le ha garantizado un éxito sin precedentes en el panorama de la música gracias a sus más de 25 millones de discos vendidos en todo el mundo. Varios de ellos perteneciendo a su nueva etapa en solitario con hits como 'A contratiempo.

Entre sus mejores trabajos, la crítica destaca 'Frágil', el album de estudio lanzado en el año 2003 donde encontró un sonido propio que expandió todavía más en trabajos como 'Conexión', estrenado en 2015.

Y es que se podría decir que la carrera de Ana Torroja ha sido sumamente prolífica con el paso de los años. De hecho, la razón por la que visita 'El Hormiguero' esta noche tiene que ver con presentar su nuevo disco.

Este recibirá el nombre de 'Se ha acabado el show' y se publicará el próximo 20 de marzo. Por tanto y en caso de que su música te haya llamado la atención en algún momento, todo apunta a que el programa de esta noche se conformará como uno que no conviene perderse.