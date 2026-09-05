Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Betis - Real MadridClasificación LaLigaReacciones Betis - Real MadridMourinho1x1 Real MadridPróximo partido Real MadridAlcaraz - WuPróximo partido AlcarazOctavos US OpenPSG - MónacoHorario Valencia CF - FC BarcelonaRenovaciones PSGLesión EvbuomwanDecoTopuriaEspaña - Alemania Mundial BaloncestoVuelta a España hoyClasificación general Vuelta a EspañaEtapa 14 Vuelta a EspañaFran GarcíaRivales Barça Champions FemeninaSuperordenador Barça OptaOrden de juego US Open hoyBOE ciclistasJosé LarrañagaAnthony GordonPerico InduráinOutdoor
instagramlinkedin

SOCIEDAD

Ana Teijeira, experta en sueño: "Sirve para sobrevivir, recargar la batería que hemos gastado durante el día, la liberación de las hormonas y consolidar la memoria"

El cuerpo necesita horas de sueño para restaurar el organismo, y no dormir lo suficiente puede ser perjudicial para la salud

El insomnio afecta a dos millones de españoles

El insomnio afecta a dos millones de españoles / Freepik

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Javier Fidalgo

Javier Fidalgo

Según la Real Academia Nacional de Medicina de España (RANME), más de 4 millones de personas sufrieron de insomnio crónico en 2025. Además, la cifra aumenta hasta el 40% de la población cuando hablamos de trastornos de sueño, como dificultad para quedarse dormido o despertarse por la noche.

Habitualmente, muchas personas sacrifican horas de sueño para cumplir con el resto de obligaciones. No obstante, dormir es clave para bienestar físico y mental, ya que repercute directamente en nuestra salud. El cuerpo necesita horas de sueño para restaurar el organismo, y no dormir lo suficiente puede ser perjudicial.

En este contexto, los especialistas señalan que se trata de un problema grave de salud pública. A este respecto, la neurofisióloga y coordinadora de la Sociedad Española del Sueño, Ana Teijeira, ha sido entrevistada por el Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid.

Mujer mayor durmiendo

Mujer mayor durmiendo / .

Durante la entrevista, la experta ha señalado que la buena calidad del sueño es clave para la salud: "El sueño es una función vital del ser humano. Sirve para sobrevivir, recargar la batería que hemos gastado durante el día, la liberación de las hormonas y consolidar la memoria".

Según Teijeira, hay varios síntomas que alertan al médico sobre su paciente. Primeramente, "un paciente que acude a consulta preocupado porque duerme poco, en exceso o tiene sueño de mala calidad". Además, hay otros signos como el insomnio, la falta de sueño, sueño de mala calidad o cuando afecta al estado anímico: "cansancio, falta de concentración, irritabilidad, trastornos del ánimo".

A continuación, la especialista del sueño señala la hipersomnia: "Excesivas somnolencias diurnas, sobre todo, en situaciones inadecuadas como en el trabajo o conduciendo". Por otra parte, hay que observar otras señales como "ronquidos, apneas, movimientos excesivos".

Mujer con insomnio.

Mujer con insomnio. / COFARES

De este modo, Teijeira destaca que los problemas del sueño más comunes en adultos son "el insomnio y las apneas". En cambio, en edad pediátrica, son más frecuentes las parasomnias: "Las alteraciones en los contenidos del sueño. Suelen darse durante unos años de la vida y se suelen desaparecer con medidas de higiene del sueño".

Noticias relacionadas y más

Por último, la neurofisióloga restalta la importancia de una prevención primaria que no puede existir sin "una buena información sobre los hábitos saludables en el sueño". Según Teijeira, "muchos de los trastornos del sueño se evitarían con una buena promoción de los hábitos saludables en todos los ámbitos de la sanidad, que abarca desde la edad pediátrica hasta la edad madura".

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El BOE lo confirma: adiós a los ciclistas de los arcenes de las carreteras tras la nueva ordenanza vial
  2. Maldini, periodista: 'Álvaro Benito es el mejor comentarista que yo he visto de fútbol, desde que desgraciadamente ya no está Michael Robinson. No es un reemplazo de él, sino una continuidad al talento
  3. Marc Gasol, sobre sus estudios: 'Yo era muy malo para el inglés. Si me escuchara ahora mi profesora de inglés cuando iba al colegio, en Sant Boi... se llamaba Loli. Cuando llegué a Memphis por primera vez con Pau y la familia apenas era capaz de decir dos palabras
  4. Javier Bardem opina sobre la crisis de Ceuta: 'Es una forma de manipulación de Marruecos
  5. Barcelona rompe un récord histórico de calor durante este viernes de setiembre
  6. Un jubilado denuncia el recorte de su pensión tras 45 años cotizados: “Empecé a trabajar con 14 años”
  7. David Jiménez, experto en herencias: “El problema llega cuando un hermano quiere vender la casa"
  8. Ana Peleteiro, en contra de la congelación de óvulos de la RFEF: 'Una medida que nos venden como feminista puede ser profundamente machista

Ana Teijeira, experta en sueño: "Sirve para sobrevivir, recargar la batería que hemos gastado durante el día, la liberación de las hormonas y consolidar la memoria"

Ana Teijeira, experta en sueño: "Sirve para sobrevivir, recargar la batería que hemos gastado durante el día, la liberación de las hormonas y consolidar la memoria"

Rafael, albañil español trabajando en Suiza: "Empecé como peón y ganaba unos 4.400 euros, con lo que pagaba, me quedaba en unos 3.000 euros limpios, mi nómina de ahora son unos 8.200"

Rafael, albañil español trabajando en Suiza: "Empecé como peón y ganaba unos 4.400 euros, con lo que pagaba, me quedaba en unos 3.000 euros limpios, mi nómina de ahora son unos 8.200"

Comprobar Lotería Nacional hoy, en directo: resultados y premios del Sorteo Extraordinario del sábado 5 de septiembre

Comprobar Lotería Nacional hoy, en directo: resultados y premios del Sorteo Extraordinario del sábado 5 de septiembre

El desliz de Broncano antes de la tercera temporada de 'La Revuelta': "Temo que..."

Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social, sobre el cálculo de la jubilación: "Creen que es suficiente con restar dos o cuatro años a la edad de 65 años, y eso no funciona así"

Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social, sobre el cálculo de la jubilación: "Creen que es suficiente con restar dos o cuatro años a la edad de 65 años, y eso no funciona así"

Fernando Fabiani, médico de familia: "Ya solo fumar dos o tres cigarrillos al día te da aproximadamente la mitad de riesgo de sufrir un infarto que fumarte el paquete completo"

Fernando Fabiani, médico de familia: "Ya solo fumar dos o tres cigarrillos al día te da aproximadamente la mitad de riesgo de sufrir un infarto que fumarte el paquete completo"

Guerra en Irán, en directo | Trump amenaza: "Esta noche morirá toda una civilización, para no volver jamás"

Guerra en Irán, en directo | Trump amenaza: "Esta noche morirá toda una civilización, para no volver jamás"

Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia