Ana Teijeira, experta en sueño: "Sirve para sobrevivir, recargar la batería que hemos gastado durante el día, la liberación de las hormonas y consolidar la memoria"

Según la Real Academia Nacional de Medicina de España (RANME), más de 4 millones de personas sufrieron de insomnio crónico en 2025. Además, la cifra aumenta hasta el 40% de la población cuando hablamos de trastornos de sueño, como dificultad para quedarse dormido o despertarse por la noche.

Habitualmente, muchas personas sacrifican horas de sueño para cumplir con el resto de obligaciones. No obstante, dormir es clave para bienestar físico y mental, ya que repercute directamente en nuestra salud. El cuerpo necesita horas de sueño para restaurar el organismo, y no dormir lo suficiente puede ser perjudicial.

En este contexto, los especialistas señalan que se trata de un problema grave de salud pública. A este respecto, la neurofisióloga y coordinadora de la Sociedad Española del Sueño, Ana Teijeira, ha sido entrevistada por el Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid.

Mujer mayor durmiendo / .

Durante la entrevista, la experta ha señalado que la buena calidad del sueño es clave para la salud: "El sueño es una función vital del ser humano. Sirve para sobrevivir, recargar la batería que hemos gastado durante el día, la liberación de las hormonas y consolidar la memoria".

Según Teijeira, hay varios síntomas que alertan al médico sobre su paciente. Primeramente, "un paciente que acude a consulta preocupado porque duerme poco, en exceso o tiene sueño de mala calidad". Además, hay otros signos como el insomnio, la falta de sueño, sueño de mala calidad o cuando afecta al estado anímico: "cansancio, falta de concentración, irritabilidad, trastornos del ánimo".

A continuación, la especialista del sueño señala la hipersomnia: "Excesivas somnolencias diurnas, sobre todo, en situaciones inadecuadas como en el trabajo o conduciendo". Por otra parte, hay que observar otras señales como "ronquidos, apneas, movimientos excesivos".

Mujer con insomnio. / COFARES

De este modo, Teijeira destaca que los problemas del sueño más comunes en adultos son "el insomnio y las apneas". En cambio, en edad pediátrica, son más frecuentes las parasomnias: "Las alteraciones en los contenidos del sueño. Suelen darse durante unos años de la vida y se suelen desaparecer con medidas de higiene del sueño".

Por último, la neurofisióloga restalta la importancia de una prevención primaria que no puede existir sin "una buena información sobre los hábitos saludables en el sueño". Según Teijeira, "muchos de los trastornos del sueño se evitarían con una buena promoción de los hábitos saludables en todos los ámbitos de la sanidad, que abarca desde la edad pediátrica hasta la edad madura".