Así es Ana Ruiz, la actriz y cantante que visita 'Pasapalabra' como invitada

Los concursantes principales compiten por un bote de más de dos millones de euros

Ana Ruiz en 'Pasapalabra'

Ana Ruiz en 'Pasapalabra' / Antena 3.

Javier Fidalgo

Javier Fidalgo

Esta semana, vuelve a 'Pasapalabra' la rivalidad entre Manu Pascual y Rosa Rodríguez. El concurso de Antena 3, presentado por Roberto Leal, recibe a cuatro invitados que tratarán de ayudar a los concursantes principales, que compiten por un bote de más de dos millones de euros.

En esta ocasión, el formato de Atresmedia contará con la participación de Ana Ruiz (Sevilla, 1979), actriz, presentadora y cantante española. La sevillana presentó programas infantiles como 'Zona Disney', 'Zona 7' y 'La Banda del Sur'.

En televisión, también ha formado parte de series como 'Impares', en Antena 3, y 'Camera Café', en Telecinco. Durante su etapa en Mediaset, participó en 'Fibrilando' y presentó el especial de fin de año 2007, junto a Carmen Alcayde y Christian Gálvez.

En cine, Ruiz ha trabajado en películas como 'Amar y morir en Sevilla' (2001), 'El hombre de arena' (2007) y 'Miau' (2018). Fuera de las cámaras, la actriz ha desarrollado una amplia trayectoria teatral.

Encima de los escenarios, Ruiz ha estado en obras como 'Don Juan Tenorio', 'Un marido de ida y vuelta, Don José, Pepe y Pepito', de Luca de Tena, 'Doña Rosita la soltera', de García Lorca, o 'El balancín y La importancia de llamarse Ernesto', de Oscar Wilde.

Además, antes de volver a televisión trabajó en un musical basado en 'Mortadelo y Filemón'. Posteriormente, formó parte de series de televisión como 'Generación dF', 'La familia Mata', 'Gran Hotel' y 'Amar en tiempos revueltos'.

En los últimos años, copresentó junto Manuel Sarriá, y más tarde Santi Rodríguez, un programa de cámaras ocultas llamado 'El gran queo', en la televisión autonómica 'Canal Sur'.

Noticias relacionadas y más

En el mismo canal presentó el concurso 'Lingo', en la temporada 2021-2022. Además, fue una de las presentadoras de las Campanadas de Canal Sur en la Nochevieja de 2014, donde se cortó la emisión en el momento de anunciar el fin de año.

