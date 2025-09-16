Ana Rosa Quintana, presentadora de 'El programa de AR': "Si no vamos a Eurovisión para quedar últimos, tampoco pasa nada"

Es la noticia del día. Esta mañana, el Consejo de Administración de RTVE ha votado a favor de que España no participe en Eurovisión 2026 si Israel participa tras la petición expresa de José Pablo López, presidente de RTVE.

Con esta mediada, España se ha convertido en el primer miembro del Big Five, los cinco principales financiadores de la Unión Europea de Radiodifusión (UER), que se ha retirado del certamen musical más importante de Europa.

España está ejerciendo una medida de presión para que la organización del festival de música vete la participación del país israelí, sumándose al empuje que llevan haciendo desde hace varias semanas cuatro países: Irlanda, Eslovenia, Islandia y Países Bajos.

La decisión tomada por España está generando un gran revuelo en los programas de televisión. En 'El Programa de AR', la presentadora Ana Rosa Quintana no quiso quedarse al margen y compartió su opinión sobre lo que está ocurriendo en las últimas horas, antes incluso de que se conociera la resolución alcanzada por el Consejo de TVE.

La periodista dejó claro que aún queda tiempo para que la UER acepte la candidatura israelí: "Como la decisión es en diciembre, ahora se puede hacer lo que se quiera".

A pesar de que está habiendo mucho revuelo por la no participación de España en Eurovisión 2026, la presentadora de 'El Programa de AR' señaló que "si no vamos a Eurovisión para quedar últimos, tampoco pasa nada".

No obstante, es un sentimiento compartido por muchos españoles cada vez que se celebra Eurovisión, sobre todo cuando los resultados no acompañan, algo que ya parece haberse convertido en costumbre.

En la última edición de Eurovisión 2025, la puntuación obtenida por Melody fue para olvidar, pese a las altas expectativas puestas tanto en ella como en su tema 'Esa Diva'.