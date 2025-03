Ana Rosa se planta: "Soy feminista, pero no iré al 8M con esas compañías"

Pronto llega el 8 de marzo, conocido mundialmente como el Día de la Mujer Trabajadora, donde un montón de mujeres se manifiestan por todos y cada uno de sus derechos que les pertenecen. Sin embargo, este tema siempre generar discrepancias en programas de televisión, y el tema ha sido objeto de debate en el programa de Ana Rosa Quintana.

Como comento, este evento es realmente importante para las mujeres y como es obvio, se busca la participación de quienes tienen más voz, como Ana Rosa. Sin embargo la conocida presentadora ha confirmado que ella no asistirá al evento. "No, yo no voy a ir, yo soy feminista todos los días. No me hace falta manifestarme y menos con esas compañías… Fui cuando había que ir". Con estas palabras ha querido dejar claro que este día tan importante ha quedado totalmente radicalizado.

Obviamente, estas palabras han sentado mal en algunas de las mujeres que tienen intención de manifestarse, pero no ha querido quedarse callada ante la situación sobre su posible presencia en la concentración.