Ana Peleteiro desvela en 'El Hormiguero' que pensó tener un segundo hijo para dejar a su entrenador: "No quería..."

'El Hormiguero' es un talk show televisivo muy famoso tanto a nivel nacional como internacional. Su primera emisión fue en 2006, y desde entonces sigue siendo uno de los líderes en la parrilla de televisión. Se puede disfrutar de él de lunes a jueves a las 21:45 horas en Antena 3.

El programa está dirigido y presentado por Pablo Motos, acompañado de Trancas y Barrancas, dos muñecos hormiga a las que dan vida Juan Ibáñez y Damián Mollá. No solamente eso, y es que además de los invitados de lujo que recibe cada día (actores, cantantes, políticos...), también hay espacio para colaboradores como 'El Monaguillo', Jorge Marrón o Plex, entre otros.

El programa ha acogido hoy a Ana Peleteiro para mantener una conversación con Pablo Motos que ha consistido en tratar distintos temas, entre ellos ha explicado cómo vivió ganar su octava medalla internacional en triple salto en pista cubierta, y el segundo oro Continental con un salto de 14,37 metros. Aparte, la atleta ha tratado algunas polémicas que le han envuelto durante varios años alejada de las pistas.

La gallega ha admitido que 'El Hormiguero' le metió presión, ya que acordaron la entrevista antes de que ganase el campeonato. El presentador le ha expresado que no tenía ninguna duda de que lo iba a conseguir, pero la atleta le ha reconocido que "tenía la rodilla al 60%".

La atleta ha señalado que le encanta competir: "Soy mujer de competición, en entrenamiento jamás he llegado a 14,20 metros. Para mí la adrenalina es esencial". Por otro lado, una de sus técnicas para motivarse es ir diciendo cosas positivas para intentar conseguir una buena marca. "Yo creo en eso, hay gente que no", ha explicado.

No obstante, ha desvelado que se veía perdiendo, ya que en los últimos días ha recibido muchos mensajes negativos, pero no ha querido entrar más en detalle, ya que está en manos de sus abogados. Asimismo, ha explicado que trabaja con las redes sociales, pero que "tengo filtro y bloqueo a muchos usuarios". Sin embargo, ha reconocido que no le importa leer mensajes negativos, pero que sean autocríticos y sobre todo con respeto.

"Cuando lees todo, llegas a un punto de vulnerabilidad... Las marcas pueden dar un paso atrás, pero lo que me ha hecho es trabajar más fuerte. Estoy en mi mejor momento", ha indicado en Antena 3. Aparte, uno de los temas más polémicos que tuvo fue cuando cambio a su exentrenador , Iván, por su pareja, Benjamin Compaoré. "A lo largo de mi vida he cambiado cuatro entrenadores y siempre me ha ido bien... Pocas veces me he equivocado, sobre todo a nivel de trabajo".

A continuación, Peleteiro ha admitido que "tenía un proyecto con Iván y lo quería acabar, pero me sabía mal decirle que necesitaba un cambio de motivación para seguir en el atletismo. Pensé en una segunda maternidad para volver a Galicia y ponerte una excusa. No quería mentirle".