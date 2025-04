Ana Peleteiro sentencia los últimos rumores sobre su 'barriga': "No estoy embarazada, estoy con la regla"

La plusmarquista gallega, Ana Peleteiro, ha tenido que salir al paso ante los comentarios que se han ido diciendo estos últimos días sobre la posibilidad de que vuelva a estar embarazada, a tenor de una barriga un poco más prominente de lo que suele lucir habitualmente.

La bronce olímpica se convirtió en madre primeriza a finales de 2022, con el nacimiento de Lúa, fruto de su relación con el también atleta, Benjamin Compaoré. Por eso, muchos pensaban que después de algo más de dos años la pareja podría haber decidido tener un segundo hijo, aunque la realidad no tiene que ver con ningún nuevo embarazo.

"Mi gente, no estoy embarazada", empezaba desmintiendo los rumores desde la concentración en Formia, Italia, donde se encuentra actualmente entrenando. Se ha visto con la necesidad de comunicarlo "antes de que me sigáis preguntando y dándolo por hecho", y así terminar con el tema de raíz.

En su lugar, Peleteiro comentaba en sus historias de Instagram que se trata de un efecto de la menstruación, una situación que viven muchas mujeres: "Gracias a Dios tengo un maravilloso cuerpo que funciona como dios manda y que cada 28 días pues hace que esté un poco/bastante inflamada", puntualizaba.

Además, aprovechó para comentar que en estos momentos no está planteándose tener ningún otro bebé, pues se encuentra en un momento en el que prefiere priorizar su carrera deportiva: "No estamos buscando embarazo ni pretendo estarlo próximamente", explicaba al respecto la atleta española, cuya prioridad no es otra que "su trabajo y saltar muy lejos".

Historia de Instagram de Ana Peleteiro aclarando los rumores de embarazo. / Instagram

La revelación más íntima de Peleteiro

Estas declaraciones llegan unas semanas después de que revelara cuántas veces suele hacer el amor a la semana. Lo hizo en el pódcast de Ac2ality, en el que también se trataron otros temas de su vida profesional y personal.

"Depende de la semana, la verdad. Yo creo que una media de tres veces en una buena semana", revelaba, aunque también quiso matizar que no siempre ha sido así.

Comentaba que si esta misma pregunta se la hubieran planteado cuando era más joven, habría dado una respuesta algo distinta: "Si me hubieras preguntado hace unos años te diría seis", haciendo referencia a que desde que es madre sus prioridades no son las mismas.

En su lugar, muchas veces le gusta más llegar a casa después de un duro día de entrenos y esfuerzo físico y poder hablar de la vida con su pareja: "Al final llegas cansada a casa. Hay días que llegas a casa, acaba el día y dices ‘¿qué tal el día?’, porque no te ha dado tiempo a hablar".