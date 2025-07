Ana Peleteiro frena en seco a los 'haters' tras perder a su bebé

Sanar no significa olvidar. Significa recordar sin que duela ✨ Muchas veces, cuando atravesamos una pérdida, sentimos que para seguir adelante debemos soltar por completo. Que sanar es borrar, cerrar, dejar atrás. Pero la verdad es que el amor que sentimos por lo que se fue no desaparece; simplemente cambia de forma. Sanar no es negar lo vivido, ni silenciar el dolor. Es permitirnos sentirlo con honestidad y, con el tiempo, dejar que se suavice. Que se vuelva parte de nosotras, sin apretarnos el pecho cada vez que lo recordamos. Sanar es cuando un recuerdo que antes dolía como una herida abierta, un día simplemente te hace sonreír con ternura. Cuando puedes hablar de lo perdido sin quebrarte. Cuando el silencio ya no pesa tanto. Cuando recuerdas, y en lugar de llorar, agradeces. No hay traición en seguir adelante. No hay olvido en volver a sonreír. Honras lo que fue, no aferrándote al sufrimiento, sino permitiéndote vivir con todo lo que esa experiencia dejó en ti: su huella, su enseñanza, su amor. Porque sanar no es olvidar, simplemente es hacer las paces con la memoria y seguir adelante🤍👼🏽