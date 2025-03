Ana Peleteiro estalla contra TVE por la retransmisión del Europeo de Atletismo

Este jueves empieza el Campeonato de Europa de Atletismo de Pista Cubierta 2025 en Apeldoorn (Países Bajos). La competición reunirá a especialistas en velocidad, mediofondo, fondo, saltos y lanzamientos, entre ellos, participará Ana Peleteiro.

Hace siete meses que la atleta de triple salto consiguió la sexta plaza en los Juegos Olímpicos de París, y ahora regresa a una competición internacional con un objetivo claro: conquistar el oro.

Ana Peleteiro ha denunciado a través de las redes sociales la decisión de TVE de no emitir la primera jornada completa del campeonato. Solamente Teledeporte conectará a partir de las 21 horas.

"Vengo por aquí a deciros algo superrápido. Os he puesto que mi clasificación era hoy jueves a las 18:30, pero Teledeporte, una vez más, no conecta con el Campeonato de Europa de atletismo hasta las 21 horas", ha lamentado en Instagram.

La atleta ha compartido un enlace de RTVE Play para poder ver su debut en la competición: "Si queréis ver mi clasificación, os dejo un link porque hoy no lo vais a poder ver en directo in situ. Mañana, si Dios quiere y estoy en la final, sí que creo que lo podréis ver... o eso espero. A lo mejor, no, quién sabe (....) Hay cosas que nunca entenderé, pero bueno... Al menos tenemos un plan B, gratuito y al alcance de todos".

Ana Peleteiro meme Drake / Instagram

No solamente eso, y es que Peleteiro ha señalado que no está de acuerdo con la política de emisiones. Para esto ha utilizado un famoso meme de Drake en el que asegura que TVE apuesta por el fútbol femenino, pero no por el atletismo.